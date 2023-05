"To banda przebierańców". Gikiewicz atakuje piłkarzy Śląska. Jest odpowiedź

Znamy już dwóch spadkowiczów z ekstraklasy - są to Miedź Legnica oraz Lechia Gdańsk. Obecnie w strefie spadkowej znajduje się jeszcze Śląsk Wrocław, ale podopieczni Jacka Magiery walczą o pozostanie w lidze. - Dzisiaj jest najważniejszy mecz z Wisłą, a kolejnego może już nie być, jak nie wygramy w sobotę. Liczy się tylko "tu i teraz" - tak mówił trener Śląska przed meczem z Wisłą Płock. Wtedy jego zespół wygrał 3:1 i dzięki temu traci dwa punkty do bezpiecznej strefy.

Wyniki Śląska Wrocław w tym sezonie ekstraklasy ostro skrytykował Łukasz Gikiewicz, odnosząc się m.in. do postawy piłkarzy z Hiszpanii. - Chyba lepiej byłoby spaść z ligi. Może wtedy w klubie ktoś się obudzi i zmieni strategię. To banda przebierańców, która dostała fajne kontrakty i przyjechała do Wrocławia odwalić robotę. Nie obchodzi ich, co po sobie pozostawią. Zarządzanie i budowa klubu nie może tak wyglądać - mówił były napastnik Śląska (lata 2010-2013) w rozmowie z TVP Sport.

Do jego słów odniósł się Petr Schwarz, biorąc swoich kolegów w obronę. - Każdy z nich chce pomóc drużynie, żaden z nich nie chce przegrywać. Popełniane przez nich błędy to inna sprawa, każdy je robi i na pewno nikt nie popełnia ich specjalnie. Jeśli chodzi o zachowanie, to być może mają trochę inny charakter, ponieważ byli wychowywani w innej kulturze. Nie uważam, by to był powód obecnej sytuacji. Mimo słabych wyników jesteśmy razem i wierzymy, że wyjdziemy z tej opresji - komentował czeski pomocnik Śląska w wywiadzie dla TVP Sport.

Zdaniem byłego zawodnika Rakowa Częstochowa niedzielna rywalizacja z Miedzią Legnica będzie dużo trudniejsza od tej z zeszłego tygodnia, gdzie rywalem była Wisła Płock. - Miedź już spadła, jej piłkarze nie mają nic do stracenia. Zagrają bez obciążenia psychicznego, będą chcieli się pokazać i w jak najlepszym stylu pożegnać z ligą. To my jesteśmy pod ścianą. Ale po Wiśle Płock wreszcie pojawił się optymizm - podsumował.

Mecz Śląska Wrocław z Miedzią Legnica rozpocznie się w niedzielę 21 maja o godz. 12:30. W ostatniej kolejce zespół prowadzony przez Jacka Magierę zagra z Legią Warszawa - to spotkanie odbędzie się 27 maja o godz. 17:30.