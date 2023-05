Chcą sprzedać objawienie ekstraklasy. Padła konkretna kwota

Warta Poznań zapewniła sobie utrzymanie w ekstraklasie i na dwie kolejki przed końcem sezonu znajduje się w górnej części tabeli. Jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników w zespole Dawida Szulczka jest Kajetan Szmyt. "Jako dziecko bywał tak krnąbrny, że trener drużyny juniorów wyrzucił go z jednego z pierwszych treningów. Kajetan Szmyt bezczelny bywa do dziś, ale w pozytywny sposób, na boisku. Jest rewelacją finiszu sezonu ekstraklasy i za chwilę odejdzie z klubu, który szybko zrobił się dla niego za ciasny" - tak o pomocniku Warty pisze Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Wychowanek Warty Poznań odejdzie po sezonie. Padła cena wywoławcza

Portal weszlo.com podaje, że Kajetan Szmyt opuści Wartę Poznań z końcem tego sezonu. Pomocnik cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym. Jeśli miałby dołączyć do innego klubu z ekstraklasy, to Warta Poznań liczy na zarobek w wysokości miliona euro, a dodatkowo liczy na procent od kolejnego transferu. W kontekście zespołów zagranicznych wyżej wspomniana kwota to absolutne minimum. Na razie żaden czołowy klub w polskiej lidze nie złożył oferty za Szmyta.

A jak to wygląda w przypadku drużyn zagranicznych? Od dłuższego czasu pomocnikiem interesują się kluby z Austrii i Szwajcarii, ale też pojawiły się zapytania od drużyn z Major League Soccer. W plotkach pojawia się też jeden klub turecki, który nie ma problemów z wypłacalnością. Warta chciałaby sprzedać wychowanka do jednego z klubów w Stanach Zjednoczonych. "Tam gwarantem wypłacalności jest liga, a nie sam klub, zatem poznaniacy byliby pewni, że trafi do nich każdy dolar z umowy. Poza tym to też atrakcyjny kierunek dla samego zawodnika" - czytamy w artykule.

Kajetan Szmyt to wychowanek Warty Poznań. Zanim pomocnik zaczął błyszczeć w ekstraklasie, to przebijał się m.in. na wypożyczeniach w Górniku Polkowice i Nielbie Wągrowiec. Jego statystyki z tego sezonu to dwa gole i siedem asyst w 31 meczach, licząc rywalizacje w lidze i Pucharze Polski. Kontrakt Kajetana Szmyta z Wartą Poznań wygasa z końcem czerwca 2025 roku.

Warto dodać, że Warta Poznań obecnie najwięcej zarobiła na Aleksie Ławniczaku, który odszedł do Zagłębia Lubin za około pół miliona euro. Sprzedaż Kajetana Szmyta za co najmniej milion euro będzie oznaczać przynajmniej dwukrotną przebitkę.