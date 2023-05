Raz, dwa, trzy! Lech dał popis w Kielcach i znokautował Koronę. Velde bohaterem

Ustępujący mistrz Polski Lech Poznań już przed piątkowym meczem był pewien tego, że w przyszłym sezonie zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Ale co innego zająć czwarte miejsce w lidze, a co innego być na podium i zdobyć medal. A o to Lech wciąż walczy z Pogonią Szczecin, która miała o dwa punkty więcej od "Kolejorza". Aby mieć realne szanse na wyprzedzenie "Portowców", zespół Johna van den Broma musiał więc zwyciężyć w Kielcach.

Ale tu pojawiał się niemały haczyk - Korona wciąż walczyła o utrzymanie (ma trzy punkty przewagi nad szesnastym Śląskiem Wrocław), a do tego wiosną na własnym stadionie była niemal perfekcyjna. W ośmiu meczach na Suzuki Arenie drużyna Kamila Kuzera zdobyła 22 na 24 możliwe punkty, pokonując m. in. nowego mistrza - Raków Częstochowa.

Popis Kristoffera Velde. Lech Poznań jako pierwszy zwycięża w Kielcach w 2023 roku

Początek tego spotkania był wyrównany, zacięty, ale obie drużyny przez długie minuty nie potrafiły stworzyć sytuacji pod bramką swojego przeciwnika. W pierwszych 25 minutach nieco więcej z gry miał grający bez Ishaka, Milicia, Sousy, Szymczaka czy Czerwińskiego Lech - uderzenia z dystansu Joela Pereiry i Lubomira Satki dobrze odbijał Marceli Zapytowski, który także zdołał odważnie i skutecznie zatrzymać przed polem karnym Kristoffera Velde.

W 32. minucie Lech dopiął swego. W długiej akcji "Kolejorza" Michał Skóraś dograł świetnie piłkę w pole karne do Kristoffera Velde, a Norweg pewnym uderzeniem w długi róg bramki otworzył wynik spotkania.

Chwilę później Velde mógł podwyższyć prowadzenie, ale jego bardzo mocne uderzenie z kilkunastu metrów obiło tylko poprzeczkę bramki gospodarzy.

Korona otrząsnęła się dopiero w ostatniej akcji pierwszej połowy, gdy do strzału głową doszedł Jakub Łukowski, jednak jego próba o metr minęła słupek bramki Filipa Bednarka i do przerwy to Lech prowadził w Kielcach 1:0.

W drugiej połowie jednak Korona się nie przebudziła na dobre. Wręcz przeciwnie - to Lech szybko dwoma golami przypieczętował swoje pewne zwycięstwo w Kielcach. Już w 53. minucie Velde, bohater tego meczu, prostopadłym podaniem wypuścił sam na sam z bramkarzem Filipa Marchwińskiego, ten z łatwością minął Marcelego Zapytowskiego i posłał piłkę do pustej bramki.

Trzy minuty później kolejna ładna akcja Lecha przyniosła trzecią bramkę. Po idealnym dośrodkowaniu za linię obrony Michała Skórasia Kristoffer Velde uciekł obrońcom Korony i głową skierował piłkę idealnie przy słupku bramki Zapytowskiego, podwyższając wynik na 3:0 dla Lecha.

Korona tego wieczoru była absolutnie bezradna, a Lech szukał kolejnych goli. Koronę przed kompromitacją chroniły interwencje Zapytowskiego, który bronił kolejne uderzenia Kwekweskiriego, Skórasia i Marchwińskiego.

Gospodarze zaczęli zagrażać bramce Bednarka dopiero w ostatnich 10 minutach. Z dystansu uderzył celnie Kyryło Petrow, a bramkarz Lecha przeniósł piłkę nad poprzeczką. Po chwili spróbował także Jacek Podgórski, jednak tym razem Bednarek pewnie złapał futbolówkę. Trzeci strzał w odstępie kilku minut był autorstwa Piotra Malarczyka, który głową po rzucie wolnym uderzył obok bramki.

Lech Poznań jako pierwszy w tym roku zwyciężył w Kielcach, bardzo pewnie pokonując Koronę 3:0. Dzięki temu zespół Johna van den Broma wskoczył na trzecie miejsce kosztem Pogoni Szczecin, która dopiero jutro zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Korona pozostaje z 38 punktami i będzie w weekend bardzo nerwowo spoglądać na to, co w tej kolejce zrobią Śląsk Wrocław i Wisła Płock.