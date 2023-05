Klub z ekstraklasy na sprzedaż. Znalazł się chętny. Ma wyłożyć ogromne pieniądze

Śląsk Wrocław rozgrywa słaby sezon i jest na krawędzi spadku z ekstraklasy. W dodatku niedawno Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia przekazał, że klub jest w złej kondycji finansowej i aby poprawić jego sytuację, zostanie sprywatyzowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Magiera uratuje Śląsk?

Śląsk Wrocław szuka nowego inwestora. Firma jest gotowa zapłacić wielkie pieniądze

Pojawiły się już pierwsze doniesienia na temat tego, kto mógłby przejąć Śląsk. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że w rozmowach bierze udział w Szwajcar Paolo Urfer, pośrednik biznesowy reprezentujący kapitał arabski i amerykański.

Kuriozum w ekstraklasie. Piłkarz Zagłębia trenuje z Koroną. Nawet nie wie, dlaczego

Nowe wieści w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy", który twierdzi, że jednym z potencjalnych kupców jest firma, którą tworzy grupa inwestorów znad Zatoki Perskiej. Do władz miasta miała się ona zgłosić w sierpniu zeszłego roku, od tego czasu trwały rozmowy oraz wymiana dokumentów. Ostatnio transakcja zaczęła nabierać coraz bardziej realnych kształtów. "Potencjalny nabywca jest skłonny zobowiązać się, że w najbliższych latach dofinansuje klub - w zależności od innych warunków - kwotą od 60 do 100 mln zł, co powinno przekroczyć wydatki ponoszone w ostatnich sezonach przez miasto" - czytamy.

Ostateczna suma będzie zależna choćby od tego, czy klub utrzyma się w ekstraklasie, lecz potencjalny inwestor zapewnił, że jest gotowy przejąć go nawet w I lidze. Cała procedura rozpocznie się od przetargu, do którego będą mogły się zgłosić także inne podmioty. Wybór najlepszej oferty może potrwać nawet kilka miesięcy, przez co przejęcie będzie miało miejsce zapewne już w przyszłym sezonie.

Do klubu ekstraklasy popłyną kolejne miliony. Nie zgadniecie, skąd

Miasto Wrocław nie wycofa się zupełnie ze Śląska

Nawet gdy do Śląska wkroczy prywatny inwestor, to nie przejmie on wszystkich udziałów, a tylko pakiet większościowy. Władze Wrocławia zachowałoby co najmniej 20-30 procent akcji, dzięki czemu nadal mogłoby mieć wpływ na to, co dzieje się w klubie. Współpraca z miastem będzie też konieczna choćby ze względu na to, że jest ono właścicielem stadionu. Ponadto cały czas obowiązuje umowa sponsorska na promowanie Wrocławia, przynosząca klubowi niemałe pieniądze.

Do końca sezonu w ekstraklasie Śląsk Wrocław rozegra jeszcze dwa spotkania. W niedzielę 21 maja zmierzy się z Miedzią Legnica, natomiast w sobotę 27 maja z Legią Warszawa.