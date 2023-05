Do klubu ekstraklasy popłyną kolejne miliony. Nie zgadniecie, skąd

Korona Kielce otrzyma finansowe wsparcie z miejskiej kasy. Kielecki ratusz wyda na ten cel 4,5 mln zł. W czwartek zadecydowali o tym radni. Zdecydowana większość z nich poparła wniosek prezydenta Bogdana Wenty. Za głosowało 15 radnych z PiS-u, prezydenckiego klubu Wspólne Kielce oraz Bezpartyjnych i Niezależnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po ostatnim meczu sezonu w PlusLidze: To nie jest normalne. Organizm sportowca nie jest przyzwyczajony do takich obciążeń

Korona Kielce dostała grube miliony z miejskiej kasy. Bez dyskusji w radzie miasta

Według portalu cksport.pl środki przekazane przez miasto potrzebne są na spłatę zaległości względem MOSiR-u i ZUS-u oraz na uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych. Część kwoty zostanie przeznaczona zaś na bieżącą działalność. Już jesienią Korona poprosiła miasto o dokapitalizowanie spółki kwotą 7,5 mln zł. Wówczas przekazano 3 mln zł. Teraz zdecydowano o dostarczeniu drugiej transzy.

Oficjalnie: Lech Poznań traci ważnego piłkarza. "Kolejny krok"

Nie wszystkim pomysł dofinansowania Korony z publicznych pieniędzy się spodobał. Radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy byli przeciw, ale w trakcie sesji nie mieli nawet prawa wyrazić swoich obiekcji. Wszystko przez wniosek o przyjęcie uchwały bez wcześniejszej dyskusji, który również poparła zdecydowana większość.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Nie wszyscy radni przychylni Koronie. "Stawianie interesu jednej spółki nad potrzeby innych"

Jeszcze przed sesją zdanie krytyczne wyraził przewodniczący klubu KO Michał Braun. Jak relacjonuje Radio Kielce, przywołał on wypowiedź prezesa spółki, Łukasza Jabłońskiego z 15 września 2021 roku, w której stwierdził, że dokapitalizowanie Korony Kielce nie wpisuje się w jej strategię rozwoju, a kielczanie oczekiwaliby, aby drużyna stała się spółką samodzielną. - Jest to ewidentne stawianie interesu jednej spółki nad potrzeby innych instytucji miejskich. Dodatkowo z pominięciem realizowanych inwestycji i pozostałych zadań własnych gminy, na które co chwila brakuje pieniędzy. Miasto musi gospodarować swoim budżetem w sposób zbilansowany - podnosiła przed sesją radna KO Katarzyna Czech-Kruczek.

Z hitu Ligi Mistrzów do ekstraklasy. Znamy plany Szymona Marciniaka

Po głosowaniu odbył się briefing prasowy z udziałem radnych opozycji, w którym zaprotestowano przeciwko formie, w jakiej się ono odbyło. Niedopuszczenie do dyskusji nazwano działaniem "niedopuszczalnym i bezprecedensowym". Jak zauważa cksport.pl, od 2008 r., czyli odkąd Korona stała się spółką miejską, ratusz dokonał aż 26 dokapitalizowań o łącznej wartości 85 milionów złotych.