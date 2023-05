Raków to kuriozalny mistrz kuriozalnej ligi. Teraz już tylko katastrofa

Zacznijmy od tego, że Raków w ekstraklasie gra raptem cztery sezony. Sześć lat temu właśnie wygrywał drugą ligę, czyli trzeci ligowy poziom. Dwa lata spędził na drugim, a teraz jest najlepszy na pierwszym. Kariera od zera do bohatera. Tylko pogratulować Michałowi Świerczewskiemu, właścicielowi klubu i Markowi Papszunowi, jego trenerowi. Nie ma wątpliwości, że za sukcesem stoją właśnie oni. Bo cały klub Raków Częstochowa to właściwie autorski pomysł. Nie stoją za nim żadne wielkie tradycje, nie ma wielkiego zaplecza w postaci dziesiątek tysięcy kibiców w całej Polsce. Klub nie ma nawet porządnego stadionu. I zostaje mistrzem Polski, pozostawiając w pokonanym polu zespoły z rzeszą kibiców, z bogatymi właścicielami, z wieloletnią tradycją gry w ekstraklasie i europejskich pucharach, z nowoczesnymi stadionami i frekwencją na meczach cztery raz większą niż Raków.

Można powiedzieć, że nie ma co się czepiać. Boisko zdecydowało. Ale rodzi się też pytanie: co dalej? Czy Raków będzie naszą wizytówką w Europie? Bo przecież przy tak rozdętych europejskich rozgrywkach, to tam bije serce futbolu. Wszystkie tytuły i sukcesy krajowe są tylko etapem do prawdziwego finału - występu w pucharach. Jak będzie wyglądał Raków w Lidze Mistrzów?

Jak dotąd dwa podejścia do Ligi Konfederacji Europy były nieudane, choć w drugim przypadku niewiele zabrakło, bo decydującego o awansie gola Slavia Praga zdobyła dopiero w doliczonym czasie dogrywki.

Teraz na pewno nie będzie łatwiej, bo z drużyny odchodzi Marek Papszun. Drużyna traci podstawowy swój atut. I to też kuriozum - z łaciny: rzecz ciekawa - nowy trener debiutant, który nigdy wcześniej samodzielnie nie prowadził drużyny, zacznie od szczytów, na które może się na razie wdrapać polski trener klubowy: eliminacji Ligi Mistrzów. 32-letni Dawid Szwarga zadebiutuje jako trener właśnie w tych rozgrywkach 11 lub 12 lipca. Dopiero potem startuje ekstraklasa.

Raków mistrzem nr 10 od 1989 r. Siedmiu już spadło

I niestety nie wróżę Rakowowi dalszych sukcesów. Nie tylko w europejskim futbolu. Kuriozalnych mistrzów w Polsce jak dotąd nie brakowało. To już dziesiąty klub, który sięga po mistrzostwo Polski od 1989 r. - symbolicznej zmiany ustroju w Polsce. I jak spojrzymy na 10 klubów to:

Ruch Chorzów - mistrz w 1989 r. tytuł zdobył zaraz po awansie z drugiej ligi (wtedy ekstraklasa była I ligą) i w 1995 r. spadł.

- mistrz w 1989 r. tytuł zdobył zaraz po awansie z drugiej ligi (wtedy ekstraklasa była I ligą) i w 1995 r. spadł. Lech Poznań - po mistrzostwie w 1993 r. spadł z ligi w 2000.

- po mistrzostwie w 1993 r. spadł z ligi w 2000. Widzew Łódź - po mistrzostwie w 1997 r. spadł z ligi w 2004.

- po mistrzostwie w 1997 r. spadł z ligi w 2004. ŁKS Łódź - po mistrzostwie w 1998 r. spadł z ligi już w 2000.

- po mistrzostwie w 1998 r. spadł z ligi już w 2000. Wisła Kraków - po mistrzowie w 2011 r. spadła z ligi w 2022

- po mistrzowie w 2011 r. spadła z ligi w 2022 Polonia Warszawa – po mistrzostwie Polski w 2000 r. spadła z ligi w 2006

– po mistrzostwie Polski w 2000 r. spadła z ligi w 2006 Zagłębie Lubin – po mistrzostwie w 2006 r., rok później zostało karnie zdegradowane za korupcję. Po powrocie do ekstraklasy znów spadło, tym razem sportowo, w 2014.

– po mistrzostwie w 2006 r., rok później zostało karnie zdegradowane za korupcję. Po powrocie do ekstraklasy znów spadło, tym razem sportowo, w 2014. Śląsk Wrocław – mistrz z 2012 r. jeszcze się broni w tym sezonie przed spadkiem, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednak spadnie.

Z dziesięciu mistrzów Polski po 1989 r. nie spadło trzech: Legia, Piast i Śląsk. Ten ostatni z dużym znakiem zapytania, bo katastrofa już mu zagląda w oczy. Zresztą Piast, choć teraz piąty w lidze przez więcej niż połowę sezonu albo znajdował się w strefie spadkowej, albo blisko niej. Taka ta nasza liga. Ewenement na skalę światową. Znajdźcie drugą taką, która miałaby tylu różnych mistrzów przez ostatnie 34 lata. O tych zdegradowanych już nie wspominając.

Sukces to w ekstraklasie klątwa. Łatwiej o medal niż o utrzymanie

Sukces w naszej ekstraklasie to klątwa, która zwiastuje katastrofę. Do siedmiu (lub ośmiu, jeśli Śląsk zleci z ligi) mistrzów można dodać całą rzeszę zdegradowanych później medalistów: GKS Katowice, Górnik Zabrze, Hutnik Kraków, Odra Wodzisław, Pogoń Szczecin, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, GKS Bełchatów, Lechia Gdańsk. Naprawdę łatwiej w ekstraklasie zdobyć medal niż zbudować drużynę, która przez lata będzie się w niej utrzymywać.

A potem płacz, że Europa nam odjeżdża. Tak, odjeżdża nam, bo u nas mamy ciągły korowód "przodujących" sił w lidze. Praktycznie w każdym innym znaczącym piłkarsko kraju udało się zbudować oligopol zespołów, które decydują o sile krajowej ligi i rok w rok, jeśli nie walczą o tytuł mistrza kraju, to zapewniają sobie start w europejskich pucharach i tam zarabiają, by im w lidze nikt nie podskoczył. Jednorazowe wybuchy sukcesów należą do rzadkości.

Tylko u nas każdy nosi buławę marszałkowską w tornistrze i wystarczy majętny, ale cierpliwy właściciel, niezły trener, w miarę stała kadra zawodników i mamy receptę na sukces. Jednorazowy. Bo potem ambicje rosną. Trzeba grać w pucharach, aby inwestycja się zwróciła, a jak się gra w pucharach, to słabo idzie w lidze. Jak słabo idzie w lidze, to leci z posady trener. To zazwyczaj nie pomaga i nie daje sukcesu. Jak nie ma wysokiego miejsca w lidze, to nie ma pucharów. Zawodnicy kupieni na walkę w Europie stają się za drodzy na samą ligę. Trzeba sprzedawać. Mistrzowski zespół przestaje właściwie istnieć i pozostaje obrona przed spadkiem. Nieskuteczna, jeśli właściciel stracił już cierpliwość do tej zabawy. I często spadały z ekstraklasy kluby z tym wszystkim, czego brakuje Rakowowi: z tradycjami, ze stadionami z prawdziwego zdarzenia i dziesiątkami tysięcy kibiców.

I tak kręci się ten kołowrotek. Historia niestety uczy, że fetowany dziś Raków, to tylko jeden z jego kolejnych obrotów.