Media: To koniec. Lech Poznań pozbywa się piłkarza. Klamka zapadła

Pedro Rebocho odejdzie z Lecha Poznań - poinformował portal WP SportoweFakty. Portugalczyk to jeden z najważniejszych zawodników "Kolejorza". Jednak jak czytamy, "żadna ze stron nie była do końca przekonana do kontynuacji współpracy".

