Gwiazda może opuścić Lecha Poznań. "Wystawiony na listę transferową"

Na dwie kolejki przed końcem sezonu Lech Poznań ma pewne miejsce w pierwszej czwórce, a zarazem grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europie w następnych rozgrywkach. Byli już mistrzowie Polski nie próżnują i już powoli przygotowują kadrę na następny sezon.

W ostatnich dniach dużo mówiło się o tym, że do klubu może wrócić Tymoteusz Puchacz. Lewy obrońca w 2021 roku opuszczał poznański klub na rzecz Unionu Berlin, ale nie mógł przebić się w tym klubie i próbował swoich sił na wypożyczeniach w Trabzonsporze i Panathinaikosie. Po dwóch latach może ostatecznie wrócić do macierzystej drużyny.

Joao Amaral coraz bliżej odejścia z Lecha Poznań

Jednak jeśli mogą być transfery do klubu, to mogą być i z niego. Zawodnikiem, który latem może pożegnać się z "Kolejorzem" jest Portugalczyk Joao Amaral. - Lech Poznań wystawił go na listę transferową - poinformował Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl.

Nie jest wielką tajemnicą, że związek Amarala z Lechem od dłuższego czasu nie wyglądał najlepiej. Zimą zawodnik chciał wymusić transfer, co w lutym dosadnie skomentował trener Lecha, John van den Brom. - Z tego co wiem, Amaral chce opuścić klub. Jeśli chce to zrobić, droga wolna, życzę mu powodzenia w znalezieniu nowego zespołu, ale niech zdaje sobie sprawę, że więcej nie zagra - mówił w rozmowie z "Viaplay".

Od tamtego momentu Amaral pojawił się w barwach Lecha na boisku tylko w sześciu spotkaniach ligowych, zbierając przy tym najwyżej kilkanaście minut. W sumie w obecnym sezonie rozegrał 32 mecze, w których strzelił cztery bramki i zanotował cztery asysty.

Kontrakt Portugalczyka z klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, więc jeśli Lech chce coś zarobić na zawodniku, to jest to ostatni moment na jego sprzedaż.