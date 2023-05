Oficjalnie. Wisła ma nowego trenera

Pavol Stano był trenerem Wisły Płock od 7 marca 2022 roku i poprowadził ją łącznie w 44 spotkaniach. Trwający sezon Wisła zaczęła świetnie, bo od zdobycia 16 punktów w sześciu meczach, co rozbudziło nadzieje kibiców. Te okazały się jednak przedwczesne. Od tamtego momentu Wisła Płock zdobyła tylko 21 punktów w 26 spotkaniach i wciąż nie jest pewna utrzymania. Pavol Stano zapłacił za to posadą.

Marek Saganowski nowym trenerem Wisły Płock

Klub po zaledwie kilku godzinach ogłosił następcę szkoleniowca. Zostanie nim Marek Saganowski, dla którego jest to wielka szansa. Dotychczas były napastnik reprezentacji Polski trenował tylko Motor Lublin i Pogoń Siedlce. Oba na poziomie drugiej ligi. Saganowski kilka dni temu z Pogonią Siedlce przedłużył umowę.

Saganowski podpisał kontrakt z Wisłą Płock do 30 czerwca 2024 roku. Umowa ma klauzulę przedłużenia o następny rok. Klub nie poinformował jeszcze, kto będzie tworzył sztab szkoleniowy nowego trenera.

Marek Saganowski utrzyma Wisłę Płock w Ekstraklasie?

Wisła Płock przegrała ostatni mecz ze Śląskiem Wrocław 1:3, przez co wrocławianie mają tylko dwa punkty straty do drużyny, którą właśnie przejął Saganowski. Już po najbliższej kolejce może się to zmienić. Wisłę Płock czeka trudne starcie, bo z Rakowem Częstochowa. Natomiast Śląsk rozegra mecz domowy z najgorszą w lidze Miedzią Legnica. W ostatniej kolejce Śląsk zagra na wyjeździe z Legią Warszawa, a Wisła zmierzy się z Cracovią. Batalia o utrzymanie w Ekstraklasie zapowiada się więc bardzo pasjonująco.

Czy Marek Saganowski jest trenerem, który zapewni utrzymanie Wiśle Płock? To się dopiero okaże, ale w Motorze Lublin walczył o awans do pierwszej ligi - nieskutecznie, bo Motor odpadł w barażach po meczu z Ruchem, a w Siedlcach doprowadził do tego, że Pogoń, która miała po 16. kolejkach przedostatnie miejsce w tabeli, obecnie znajduje się na dziewiątym miejscu. Pewne jest, że dla tego szkoleniowca praca w Płocku będzie awansem niezależnie od tego, czy w przyszłym sezonie Wisła zagra w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze.