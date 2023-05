Raków Częstochowa blisko pozyskania napastnika. To nie jedyne wzmocnienie. Są szczegóły

Łukasz Zwoliński jest o krok od przejścia do Rakowa Częstochowa. Portal Meczyki.pl przekazał szczegóły przenosin napastnika do mistrza Polski. Według naszych informacji nie jest to jedyny transfer na linii Lechia - Raków.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl