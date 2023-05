Papszun zabrał głos ws. przyszłości. Potwierdził. "Opcje są dwie"

W połowie kwietnia Marek Papszun wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi - ogłosił, że po sezonie kończy przygodę z Rakowem Częstochowa. Jego decyzji nie zmieniło nawet zdobycie pierwszego mistrzostwa Polski czy też możliwość gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. 48-latek zapewniał, że nie ma żadnej oferty na oku, a po prostu chce odpocząć i spędzić więcej czasu z rodziną. W mediach pojawiły się jednak informacje, że trener może szybko wrócić na ławkę, a zainteresowanie nim wyraziło kilka zagranicznych klubów, w tym mistrz Izraela, Maccabi Hajfa oraz najbardziej utytułowany klub na Ukrainie, Dynamo Kijów.

Papszun skomentował doniesienia mediów. Jasna deklaracja. "Rozważam wyjazd zagraniczny"

Teraz do sprawy odniósł się sam Papszun. Szkoleniowiec podkreślił w "Magazynie Gol" na antenie TVP Sport, że nie wyklucza możliwości objęcia kolejnego zespołu po sezonie, nawet jeśli będzie się to wiązało z koniecznością wyjazdu z ojczyzny.

- Na pewno rozważam wyjazd zagraniczny. Jeśli doszłoby do jakichś konkretów i byłby to projekt, który by mi odpowiadał, to znaczy widziałbym jakąś perspektywę, żeby osiągnąć wysokie cele sportowe, to na pewno tak - powiedział Papszun, nawiązując do ewentualnej oferty ze strony Maccabi Hajfa.

Trener skomentował też doniesienia na temat zainteresowania Dynama. - Trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Nic więcej na tym etapie nie mogę zdradzić. Nie mam takich informacji, którymi mógłbym się podzielić. (...) Różnie moje losy mogą się potoczyć - zaznaczył i dodał, że pytają o niego też inne kluby. - Nasz wynik sportowy odbił się głośnym echem na zewnątrz i zdawałem sobie sprawę, że jakieś zainteresowanie moją osobą będzie, ale tak naprawdę od zainteresowania do finalizacji rozmów jest daleka droga. Opcje są dwie, albo wchodzę w jakiś projekt od razu, albo planuję roczną przerwę - zakończył.

Papszun wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów

Z informacji Sport.pl wynika jednak, że istnieją małe szanse na pracę Papszuna w kijowskim klubie. Mimo słabego sezonu - czwarte miejsce w Premier-Liha - na stanowisku powinien pozostać Mircea Lucescu. - Klub chyba chciał się z nim skontaktować, ale to raczej tyle. To tylko jedna z opcji, która pojawiła się wewnątrz klubu - słyszymy ze źródła bardzo dobrze zorientowanego w ukraińskim futbolu.

O tym, dokąd ostatecznie trafi Papszun, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Jak na razie trener wraz z piłkarzami świętuje najważniejszy sukces w karierze - mistrzostwo Polski. Szkoleniowiec przejął drużynę, gdy ta grała jeszcze w II lidze i zaprowadził ją na szczyt krajowego futbolu. Po drodze zdobył też dwa wicemistrzostwa i tyle samo Pucharów oraz Superpucharów Polski.