Nowe informacje w sprawie lidera Lecha Poznań. Poważna choroba

W końcówce sezonu Lech Poznań walczy z Pogonią Szczecin o trzecie miejsce na podium ekstraklasy, ale musi sobie radzić bez swojego kapitana oraz najlepszego strzelca Mikael Ishaka. Początkowo nieznane były przyczyny Szweda, a "Kolejorz" podał, że w organizmie napastnika zdiagnozowano infekcję bakteryjną.

Zła i dobra wiadomość w sprawie Mikaela Ishaka

W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej szczegółów o stanie zdrowia Ishaka. Adam Zakrzewski, dziennikarz "Canal+Sport", poinformował, że podczas wizyty w Częstochowie na meczu Raków-Lech (0:2) udało mu się potwierdzić, że napastnik "Kolejorza" choruje na boreliozę.

To informacja z tych bardzo złych, gdyż choroba zakaźna najczęściej przenoszona przez kleszcze, z którą walka potrafi trwać bardzo długo i może być bardzo wyniszczająca dla organizmu. Niedawno zmagał się z nią polski sędzia Tomasz Musiał.

Natomiast jest i dobra wiadomość, którą przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Według jego doniesień Mikael Ishak dobrze zareagował na leczenie infekcji bakteryjnej. Napastnik czuje się lepiej, a rokowania co do jego powrotu na boisko są pozytywne. Miałby wrócić do treningów jeszcze w tym sezonie, choć Lech nie ma powodów, aby forsować zdrowie swojego kapitana, gdyż zapewnił już sobie udział w eliminacjach do europejskich pucharów, ogrywając w ostatniej kolejce Raków.

Podopieczni Johna van den Broma nieźle radzili sobie bez swojego podstawowego napastnika. Zastąpił go Artur Sobiech, który zdobywał bramki w starciach z Fiorentiną oraz Radomiakiem. Filip Marchwiński zanotował trafienia w meczach z Cracovią oraz Rakowem. "Kolejorz" aktualnie zajmuje czwarte miejsce z dwoma punktami straty do Pogoni Szczecin. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. Lech zmierzy się w nich z Koroną oraz Jagiellonią.