Liczba "bezdomnych" drużyn w ekstraklasie może się zwiększyć. PZPN przyznał licencje

Do końca sezonu 1. Ligi pozostały tylko trzy kolejki, ale aż osiem drużyn wciąż może myśleć o awansie do ekstraklasy. Prawo do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce wywalczą trzy ekipy - dwie bezpośrednio z ligowej tabeli, a trzecia w barażach, które zostaną rozegrane między drużynami 3-6. Liderem po 31. serii gier jest ŁKS Łódź, który ma trzy punkty przewagi nad Ruchem Chorzów oraz pięć nad Wisłą Kraków.

Dwie drużyny z licencjami na grę w ekstraklasie poza domowym obiektem

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN na posiedzeniach w dniach 9-10 maja przyznała licencję na grę w ekstraklasie wszystkim klubom walczącym o awans - z wyjątkiem prowadzącego ŁKS-u (decyzja odroczona do 15 maja) - jednak niektórym pod pewnymi warunkami. Zajmujący drugie miejsce Ruch Chorzów swoje mecze domowe w wyższej lidze będzie rozgrywał na stadionie w Gliwicach - przynajmniej do października.

"Nadzór infrastrukturalny nałożono w związku z koniecznością monitorowania budowy/przebudowy stadionu macierzystego Klubu oraz w celu realizacji wszystkich zaleceń wynikających z raportu z wizytacji obiektu przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie, który został przez Klub zgłoszony jako stadion główny na sezon 2023/2024 od października, w terminie do pierwszego meczu rozgrywanego roli gospodarza na tym obiekcie w sezonie 2023/2024." - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. Ruch już wiosną w pierwszej lidze gra na macierzystym stadionie Piasta.

Problemy z grą na swoim domowym stadionie w ekstraklasie będzie miała również Puszcza Niepołomice, która aktualnie zajmuje piąte miejsce. W przypadku awansu zespół z Małopolski swoje mecze będzie rozgrywał na obiekcie Wisły Kraków przy ulicy Reymonta.

Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN sprawiają, że w przypadku awansu Ruchu lub Puszczy, liczba drużyn "bezdomnych", jak szyderczo nazywane są drużyny grające poza domowym obiektem, niepokojąco wzrośnie. Obecnie w ekstraklasie jedyną taką drużyną jest Warta Poznań, która swoje mecze rozgrywa w Grodzisku Wielkopolskim. Od dłuższego czasu władze "Zielonych" debatują z władzami miasta nad budową nowego obiektu, gdyż aby otrzymać licencje na grę w polskiej elicie, Warta musi udowodnić, że trwają prace infrastrukturalne.