Klub ekstraklasy wystawiony na sprzedaż. Jedyny plan na ratunek. "Przepraszam"

Śląsk Wrocław notuje katastrofalny sezon i jest o krok od spadku z ekstraklasy. Za złe wyniki posadą "zapłacił" Ivan Djurdjević, a na ławce trenerskiej zastąpił go Jacek Magiera. Nowy trener nie odmienił gry zespołu. W czterech meczach drużyna przegrała aż dwa starcia, ale też triumfowała w najważniejszym - z Wisłą Płock (3:1), co daje nadzieje na utrzymanie. Co więcej, klub zmaga się nie tylko z problemami sportowymi, ale i finansowymi. Na ratunek może przyjść nowy właściciel.

Prezydent Wrocławia zapowiada kolejne kroki w kierunku sprzedaży Śląska. "Prywatyzacja"

Aktualnie 99 procent akcji Śląska należy do władz Wrocławia. W poprzednim roku odnotowano 20 mln złotych strat. Dodatkowo budżet obciążają kontrakty aż trzech szkoleniowców. W związku z tym miasto poszukuje nowych inwestorów, którzy pomogliby nie tylko w utrzymaniu, ale i wprowadzeniu klubu na wyższy poziom.

Okazuje się, że władze Wrocławia mają zamiar podjąć konkretne działania, o czym poinformował Jacek Sutryk, prezydent miasta. "Wiemy dobrze, że w przyszłości musi zajść kilka zmian w funkcjonowaniu Wojskowych. Obecna sytuacja sportowa i organizacyjna jest nieakceptowalna - za co przepraszam. 25 maja podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Wrocławia przedłożę uchwałę dotyczącą prywatyzacji spółki Śląsk Wrocław. Pozwoli to na sprzedaż pakietu większościowego prywatnemu podmiotowi, którego poszukamy podczas przetargu publicznego" - napisał działacz na Twitterze.

Podkreślił jednocześnie, że miasto nadal będzie wspierać finansowo klub. "Liczymy jednak na mocnego partnera, który weźmie długofalową odpowiedzialność za przyszłość Śląska" - czytamy.

Pojawił się wiarygodny inwestor

Już wcześniej "Super Express" informował, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Mowa o funduszach inwestycyjnych, posiadających udziały w innych europejskich klubach. Nowe informacje przekazał też portal gol24.pl. Okazuje się, że już w przeszłości na rynku pojawiły się podmioty zainteresowane kupnem Śląska, ale żaden nie był wiarygodny. "Takim ma być dopiero ten, z którym w tej chwili finalizowane są rozmowy. Oczywiście pod warunkiem, że wygra zapowiadany przez prezydenta publiczny przetarg. [...] Tym razem potencjalny inwestor ma być skrupulatnie prześwietlony i przejąć większość, ale nie wszystkie akcje klubu" - czytamy.

Na ten moment nazwa potencjalnego inwestora owiana jest tajemnicą. Miasto Wrocław skupia się na pozyskaniu właściciela, a pomóc w realizacji tego celu chcą też sami piłkarze. Ich utrzymanie w ekstraklasie zwiększyłoby szanse na szczęśliwą finalizację transakcji. W kolejnym meczu Śląsk zmierzy się z Miedzią Legnica. Drużyna Magiery musi wygrać, jeśli chce zachować szanse na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.