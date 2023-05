Raków szykuje transferowy hit. Walczą o polski diament

Sezon jeszcze się nie skończył, a już głośno o potencjalnych ruchach transferowych świeżo upieczonego mistrza Polski. Ostatnio mówiło się o testach medycznych Maxime'a Domingueza z Miedzi Legnica. Raków chce wyciągnąć ze spadkowicza także 18-letniego Dawida Drachala.

Raków idzie po wielki talent z ekstraklasy

Drachal to zawodnik urodzony w 2005 roku, który do Miedzi trafił we wrześniu ubiegłego roku z Escoli Varsovia. Ofensywny pomocnik w tym sezonie Ekstraklasy zwrócił na siebie uwagę skautów. Zagrał w 14 meczach i strzelił gola przeciwko Cracovii. Co ciekawe, asystował mu wówczas właśnie Dominguez. Drachal zadebiutował także w reprezentacji Polski U18.

Niedługo obaj panowie mogą być przedstawieni jako nowi zawodnicy Rakowa. O ile transfer Domingueza wydaje się być blisko finalizacji, nieco trudniej może być z Drachalem. Jak informuje Szymon Janczyk z Weszło, legniczanie oczekują za niego milion euro i liczą na transfer zagraniczny.

Więcej szczegółów na temat sytuacji Drachala dodał Kamil Warzocha z tej samej redakcji. Podczas programu "Liga Minus" dziennikarz ujawnił, że w kontrakcie 18-latka znajduje się klauzula mówiąca o tym, że w przypadku spadku Miedzi z ligi piłkarz ma zostać wypożyczony do klubu Ekstraklasy, a wtedy jego kontrakt z legnickim klubem automatycznie ulegnie przedłużeniu o rok.

Milion za Drachala to za dużo. Raków będzie oszczędny w tym okienku

Właściciel mistrza Polski Michał Świerczewski przyznał, że w najbliższym okienku Raków Częstochowa będzie bardzo ostrożnie korzystał ze swojego budżetu, w związku z czym większość jego wzmocnień będzie przeprowadzana na zasadzie darmowych transferów czy wypożyczeń. Powiedział też, że nie chciałby, aby klub w letnim oknie wydał na nowych graczy więcej niż 500 tysięcy euro.

Poza Dominguezem i Drachalem możliwe też, że kadrę Rakowa zasili inny zawodnik spadkowicza, lecz tym razem Lechii Gdańsk. Mowa o napastniku Łukaszu Zwolińskim, którego kontrakt z gdańskim klubem wygasa 30 czerwca tego roku. 31-latek w tym sezonie wystąpił w 32 meczach, w których zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty.