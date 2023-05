Kompromitujący występ Rakowa. Mistrz nie potrafił nawet raz trafić w bramkę

Raków Częstochowa przed tygodniem zapewnił sobie tytuł mistrza Polski. Choć właściwie to zapewniła mu go Legia Warszawa. Zawodnicy spod Jasnej Góry przegrali 0:1 z Koroną Kielce, ale porażka Legii z Pogonią 1:2 sprawiła, że warszawiacy nie są w stanie już ich wyprzedzić. W niedzielę świeżo upieczony mistrz musiał się mierzyć w hitowym starciu z Lechem Poznań. Zawiódł to mało powiedziane.

Raków Częstochowa przegrał z Lechem Poznań. Nowy mistrz gorszy od starego

Piłkarzom Rakowa w spotkaniu z Lechem nie pokazali tego, do czego przyzwyczaili kibiców przez cały sezon. Bardzo słaby mecz rozegrali przede wszystkim w ofensywie. Statystyki są porażające. Gospodarze stworzyli zaledwie cztery sytuacje podbramkowe. Za każdym razem były to strzały niecelne. Filipowi Bednarkowi nie zagrozili ani razu. Dla porównania Lech oddał aż 13 strzałów, z czego pięć w bramkę.

Nic dziwnego, że poznaniacy spokojnie to starcie wygrali. Zadecydowały o tym dwa uderzenia. Najpierw Filipa Marchwińskiego w 32. minucie. 21-latek idealnie wyskoczył do główki po dośrodkowaniu Nikiego Kwekweskiriego i trafił tuż przy słupku.

Drugie padło już w drugiej połowie - a było dziełem Kristoffera Velde. Norweg wykorzystał rzut karny po faulu Iwana Koczergina na Kwekweskirim w polu karnym.

Koniec cudownej serii Rakowa. Twierdza upadła

Dla Rakowa oznacza to koniec fantastycznej passy, która ciągnęła się od 514 dni. Chodzi o mecze bez porażki na własnym stadionie. Ostatni raz przegrana przed miejscową publicznością przytrafiła mu się 15 grudnia 2021. Wówczas lepszy okazał Górnik Zabrze (1:2). Do meczu z Lechem częstochowianie byli niepokonani u siebie przez cały obecny sezon.

Porażka w przypadku Rakowa niczego nie zmienia. Zespół ma 71 punktów w tabeli i pozostanie już na pierwszym miejscu. Lech z kolei cały czas bije się o trzecią pozycję. Dzięki zdobyciu kolejnych trzech punktów zbliżył się do Pogoni Szczecin i traci do niej już tylko dwa. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki.