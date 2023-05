Hit ekstraklasy. O której mecz Raków Częstochowa - Lech Poznań? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Raków Częstochowa zapewnił sobie już tytuł mistrza Polski, ale do końca sezonu ma jeszcze trzy mecze do rozegrania. W sobotę o 17:30 piłkarzy Marka Papszuna czeka hitowe starcie z ustępującym mistrzem, czyli Lechem Poznań. Poznaniacy nadal muszą walczyć o utrzymanie miejsca dającego prawo gry w europejskich pucharach, więc emocji na pewno nie zabraknie. Gdzie i o której oglądać dzisiaj to spotkanie? Transmisja TV, stream online

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl