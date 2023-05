Brutalne słowa trenera o sytuacji Śląska. "Kolejnego meczu może już nie być"

Śląsk Wrocław notuje fatalny sezon i jest o krok od spadku z ekstraklasy. Za złe wyniki posadą "zapłacił" Ivan Djurdjević, a na ławce trenerskiej zastąpił go Jacek Magiera. Tylko że nowy szkoleniowiec nie odmienił zespołu. Pod jego wodzą rozegrano trzy mecze - dwa zakończyły się porażką, a jeden remisem. Drużyna nie czuła smaku wygranej od blisko trzech miesięcy. Jeśli chce pozostać w ekstraklasie, to musi się przełamać w nadchodzącym meczu z Wisłą Płock. Porażka przypieczętuje koniec przygody z najwyższą ligą.

Trener Śląska wierzy w utrzymanie. "Wszystkie ręce na pokład"

Sobotnie starcie Śląska będzie więc meczem "o życie". Tylko trzy punkty dadzą nadzieję na utrzymanie. W przypadku remisu wrocławianie nadal pozostaną w grze, ale wówczas konieczne będą potknięcia głównych rywali. Świadomi fatalnej sytuacji, w jakiej znalazł się klub, są zarówno piłkarze, jak i trener Śląska. Magiera stanowczo podkreślił na konferencji prasowej, że wytoczy wszystkie działa, jakie posiada w zanadrzu, by drużyna wygrała starcie z Wisłą. Na boisku najprawdopodobniej pojawi się m.in. Erik Exposito, któremu ostatnio zarzucano problemy z nadwagą.

- Dzisiaj jest najważniejszy mecz z Wisłą, a kolejnego może już nie być, jak nie wygramy w sobotę. Wszyscy są tego świadomi. Nie mówimy o procesie, nie istnieje takie słowo, jak "proces". Liczy się tylko "tu i teraz" i trzy punkty, które pozostawiają drużynę Śląska w grze o utrzymanie w ekstraklasie. Wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o to, co mamy najlepszego w szatni, w drużynie - powiedział trener, cytowany przez portal Weszło.

Śląsk jest gotowy na mecz "o życie"

Magiera podkreślił, że drużyna jest odpowiednio przygotowana pod względem mentalnym. Powinna udźwignąć presję i przeciwstawić się rywalom.

- Psychika odgrywa znaczącą rolę. Pracowaliśmy nad tym, a z takich obserwacji, które zanotowałem w tym tygodniu, to widzę dobrą energię i nastawienie. To, co się działo w tygodniu, teraz trzeba przenieść na mecz mistrzowski, bez tego, bez wyjścia ze swojej strefy komfortu ponad to, co się dzieje, tego wyniku się nie osiągnie - kontynuował.

O tym, kto ostatecznie dołączy do Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk, które są już pewne spadku do I ligi, przekonamy się w najbliższych dniach. Mecz "o życie" Śląska odbędzie się w sobotę 13 maja o godzinie 15:00.

Znany jest już z kolei mistrz Polski. Po raz pierwszy w historii został nim Raków Częstochowa. Nadal toczy się jednak walka o miejsca na podium, które premiują awansem do europejskich pucharów. Obecnie na drugiej lokacie znajduje się Legia Warszawa (60 pkt), a na trzeciej Pogoń Szczecin (54 pkt). W czołówce nadal może namieszać Lech Poznań (52 pkt).