Media: Śląsk Wrocław zmieni właściciela. Sprzedaż blisko finalizacji

"Bójcie się chamy, do pierwszej ligi spadamy" - śpiewała grupka kibiców po ostatnim ligowym spotkaniu Śląska Wrocław z Jagiellonią Białystok (1:1). Wrocławski klub nie wygrał meczu od blisko trzech miesięcy i jest blisko dołączenia do Lechii oraz Miedzi, czyli grona spadkowiczów z ekstraklasy. Zmaga się nie tylko z problemami sportowymi, ale również finansowymi. W najbliższych dniach na ratunek może przyjść nowy właściciel.

Śląsk Wrocław zmieni właściciela. Trwają zaawansowane rozmowy z potencjalnym kupcem

Aktualnie posiadaczem 99 proc. akcji Śląska są władze Wrocławia. W ubiegłym roku klub odnotował bardzo duże straty - 20 mln zł. Sytuacji finansowej nie pomaga z pewnością fakt, że ma na kontraktach aż trzech trenerów - zwolnionego rok temu Piotra Tworka, odsuniętego kilka tygodni temu Ivana Djurdjevicia oraz Jacka Magierę, który został awaryjnie sprowadzony do Wrocławia i wypełnia wygasającą umowę. Prezydent miasta Jacek Sutryk zapowiedział niedawno, że w klubie dojdzie do gruntownych zmian i wydaje się, że sprawy mimo wszystko idą w dobrym kierunku.

Jak poinformował "Super Express", pomimo katastrofalnego stanu klubowych kont, trwają zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani zakupem akcji Śląska. Mowa o funduszach inwestycyjnych, posiadających już udziały w innych europejskich klubach. Na ten moment ich nazwa pozostaje tajemnicą.

- Rozmowy są zaawansowane. Na tyle, że można powiedzieć, iż je kończymy. W trakcie negocjacji ustaliliśmy bardzo ważne dla nas sprawy. Wszystko wskazuje na to, że uda się sfinalizować transakcję - zakomunikował w rozmowie z dziennikiem jeden z miejskich urzędników.

Nowe władze mają rzekomo nie przywiązywać wagi do aktualnej sytuacji klubu, ponieważ mają długofalowy plan na to, jak powinien funkcjonować Śląsk. - Dają nam gwarancje finansowego rozwoju. Zależy im na sukcesie - przekazał.

Opracowano już warunki potencjalnej sprzedaży Śląska. Władze miasta chcą sobie zapewnić mniejszościowe udziały w spółce. Ponadto inwestor nie będzie mógł zmienić nazwy klubu, a także przenieść go do innego miasta. Będzie również zobowiązany do finansowania podmiotu przez określony czas.

Najważniejszym punktem jest jednak to, że jeśli kupiec zdecyduje się zrezygnować z projektu, to prawo pierwokupu będzie miało miasto. Aby pozyskać Śląsk, nabywca będzie musiał wygrać przetarg, który nie powinien być jednak problemem ze względu na wartość klubu oraz jego liczne zobowiązania.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Śląsk ma na koncie 32 punkty i traci pięć punktów do będącej poza strefą spadkową Wisły Płock. I to właśnie z piłkarzami Pavola Stano wrocławski klub zmierzy się w najbliższym meczu, który odbędzie się już w sobotę 13 maja o godzinie 15:00.