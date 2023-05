Głos poparcia dla Santosa. Ekspert wypunktował kluby ekstraklasy. "To jest chore!"

Były reprezentant Polski i zawodnik Legii czy Atletico w rozmowie z Polsatem Sport stwierdził, że większość polskich drużyn jest źle zarządzana i nie potrafi prowadzić polityki transferowej. Miał na myśli transfery piłkarzy zza granicy, którzy mimo tego, że często odstają umiejętnościami od polskich graczy, i tak zabierają im miejsce w składzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Specjalny występ dla Lewandowskich! Bawili się i śpiewali pod sceną

Kosecki stanowczo o polskiej lidze. "On posiłki sprzedawał na plaży, po pracy kopał w piłkę"

- Ja wolę w naszych drużynach zobaczyć chłopaka dwudziestoletniego, a ilu ich gra w I Lidze, czy II lidze. Oni tylko czekają na to, aby ktoś z ekstraklasy zechciał po nich sięgnąć. Ale nie. Lepiej sprowadzić Pernamombuco albo Cvinkovicia i go tutaj promować, bo się ma fajny układ z menedżerem. To jest chore! - mówi Kosecki.

Następnie porównał Polskę do zachodnich lig, gdzie w składzie każdej drużyny można ujrzeć wielu wychowanków. Kosecki stwierdził, że nie rozumie, czemu oglądając polską ligę widzi w składach tylko po dwóch-trzech Polaków.

Co z Gualem w meczu z Legią? Trener ucina spekulacje

Były piłkarz zaznaczył, że piłkarze, których w Polsce często traktujemy jak gwiazdy ligi, w swoich państwach są kompletnie nieznani. - Dzwonię z zapytaniami o nazwiska piłkarzy nie tylko do Hiszpanii. Mam kolegów z boiska w całej Europie, również w Portugalii i ciągle słyszę odpowiedź: "Nie no, co ty człowieku. Taki u nas nie grał". Niech pan zadzwoni do Brazylii i zapyta o piłkarzy z ekstraklasy z tamtego kraju, czy ich znają. Usłyszy pan "Nie znamy", albo: "Tak, on posiłki sprzedawał na plaży, po pracy kopał piłkę" - mówił oburzony 57-latek.

Rekord! Derby Mediolanu w LM najbardziej dochodowym meczem w historii Włoch

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Tymi stwierdzeniami Kosecki dołącza do apelu Fernando Santosa, który po obejrzeniu kilku meczów ekstraklasy również poddał wątpliwościom umiejętności wielu obcokrajowców grających w naszym kraju. - W ekstraklasie gra wielu obcokrajowców, przy których mam wątpliwości, czy się nadają. [...] Tutaj widzę wiele drużyn, w których prawie nie ma polskich piłkarzy, ale patrzę na poziom tych, którzy grają i zastanawiam się: naprawdę w Polsce nie ma lepszych? - zapytał ironicznie selekcjoner w wywiadzie dla Canal+

Roman Kosecki pochwalił natomiast Lecha Poznań, gratulując mu dojścia do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Stwierdził, że jeśli jakaś drużyna może pochwalić się dobrymi zagranicznymi piłkarzami w kadrze, to właśnie zespół z Wielkopolski. Zaznaczył, że podoba mu się sposób promowania wychowanków przez Lecha. - Akurat ten klub ma wartościowych obcokrajowców. Niektórzy są reprezentantami swoich krajów - ocenił.