Mocne stanowisko byłego reprezentanta. Wbija szpile w Raków. "Stadion jak tabor cygański"

Raków Częstochowa niespełna tydzień temu świętował pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Częstochowianie wywalczyli tytuł na trzy kolejki przed końcem, mimo niedzielnej porażki 0:1 z Koroną Kielce. Piłkarze Marka Papszuna mogli się jednak cieszyć dzięki porażce drugiej w tabeli Legii Warszawa, która uległa 1:2 Pogoni Szczecin i już na pewno nie odrobi straty punktowej do Rakowa.

Kałużny mocno o Rakowie. "Wolałbym Lecha jako mistrza"

Na łamach "Przeglądu Sportowego" swoimi refleksjami na temat przyszłości Rakowa Częstochowa podzielił się Radosław Kałużny. 41-krotny reprezentant Polski pokusił się o mocno kontrowersyjne słowa. Stwierdził, że z pucharem za mistrzostwo kraju chętniej widziałby Lecha Poznań, który bardzo dobrze zaprezentował się w europejskich pucharach i doszedł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy.

- Powiem coś, co dla fana Rakowa może zabrzmieć jak herezja, ale wolałbym, by zamiast Rakowa mistrzostwo świętował Lech Poznań. Zaznaczę, że częstochowianie wywalczyli tytuł zasłużenie, powiedziałbym, że bezapelacyjnie, gdyby nie finisz sezonu, na którym zupełnie się posypali - wyjaśnił.

Następnie stwierdził, że Lech sezon skończył na czwartym miejscu jedynie przez grę w Lidze Konferencji Europy, czego nie potrafił pogodzić z ekstraklasą. Powiedział również, że bardziej przekonuje go gra wielkopolskiego klubu, jak również jego polityka kadrowa, szkolenie młodzieży czy liczna rzesza kibiców.

"Stadion jak tabor cygański" Były reprezentant szyderczo o obiekcie Rakowa

Kałużny poruszył też temat stadionu Rakowa Częstochowa, którego budowę 40 milionami złotych wesprze rząd, co ogłosił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. - Widzę, że Raków zorganizował sobie stadion. Nie chcę wchodzić w politykę. [...] jak usłyszałem, że ma służyć do europejskich rozgrywek – mam pewien pomysł, chyba "nie od czapy". Ten stadion powinien być "przenośny", na kółkach i w razie potrzeby przewiezie się go jak tabor cygański albo wóz cyrkowy do innego miasta, które też zechce pokazać się piłkarskiej Europie - powiedział.

Wątpliwościom Kałużny poddał też przyszłość Rakowa bez Marka Papszuna. Były piłkarz Zagłębia Lubin czy Wisły Kraków jest zdania, że po odejściu trenera coś w Częstochowie może się skończyć, a nawet posypać. Twierdzi on, że Papszun spajał całą drużynę i był jej niezaprzeczalnym liderem, a tej roli może nie udźwignąć nowy szkoleniowiec, Dawid Szwarga.

Skrytykował też plotki o transferze Łukasza Zwolińskiego do Rakowa. - Trzydziestoletni napastnik z Lechii Gdańsk, spadkowicza, z dziewięcioma golami, które plasują go daleko od lidera strzelców? To nie jest armata do podbicia Europy - ocenił zdecydowanie Kałużny.