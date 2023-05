Były piłkarz Legii nie ma wątpliwości. Chce, by wyrzucili Mladenovicia. "Ręce opadają"

Filip Mladenović stał się w ostatnich dniach antybohaterem mediów. Serb rozegrał 105. minut w finale Pucharu Polki przeciwko Rakowowi Częstochowa. Nie został jednak zapamiętany z tego, jak grał, a zachowania po ostatnim gwizdku. Uderzył trzech piłkarzy rywala, za co później otrzymał czerwoną kartkę. Następnie został zawieszony na trzy miesiące i nałożono na niego karę grzywny.

Od dłuższego czasu spekulowano, że serbski obrońca dogadał się już z Panathinaikosem Ateny i dołączy do greckiego zespołu po zakończeniu sezonu. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy wskutek zawieszenia władze klubu są nim nadal zainteresowane. Mimo skandalu wokół Mladenovicia, Legia Warszawa nadal chce przedłużyć z nim kontrakt.

Inne zdanie na ten temat mają jednak byli piłkarze Legii, Sylwester Czereszewski oraz Tomasz Sokołowski. Szczególnie mocne stanowisko przedstawił Czereszewski, który do dyskusji włączył jeszcze jednego z piłkarzy Rakowa Częstochowa.

- Niech z Gutkovskisem zapakują się w worek i jadą, gdzie chcą - stwierdził Czereszewski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Niechęć do napastnika Rakowa wiąże się z jego skandalicznym okrzykiem, kiedy podczas mistrzowskiej fety wyzywał prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. - Przecież to ludzie z pierwszych stron, a zachowują się tak, że ręce opadają. Powinno się im powiedzieć do widzenia, bo to wstyd, co zrobili - podsumował.

- To nadszarpnęło wizerunek klubu, może odbiło się echem poza Polską. To złe dla klubu, bo tego typu zachowanie będzie utożsamiane z Legią - wtórował Sokołowski. - Ale Mladenović ma taki temperament. Dostaje dużo kartek nie tylko za walkę jak Jędrzejczyk. Jeśli zostanie, to dalej będzie je zbierał, tak jak było w Lechii - dodał. Serbski obrońca rozegrał w tym sezonie 30 meczów, w których zobaczył 10 żółtych kartek.

Czereszewski skreślił Mladenovicia, ale wskazał Legii zawodnika, z którym za wszelką cenę trzeba przedłużyć kontrakt. To Josue. - Lepiej trochę przepłacić i mieć pewnego zawodnika. To ważna postać, nie ma do ukrywać, dla takich zawodników jak Josue, Podolski, Grosicki, czy Ivi Lopez włączam telewizor, by oglądać ekstraklasę. Im piłka nie sprawia problemów - spuentował.