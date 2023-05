Oto następca Josue w Legii? Klub chce ściągnąć piłkarza z Turcji

Kapitan Legii Warszawa w tym sezonie zagrał w 34 meczach, w których strzelił 14 goli i zanotował osiem asyst. Wciąż nie jest znana jego przyszłość. Piłkarz ma ofertę od stołecznego klubu, ale wciąż nie podjął decyzji co do swojej przyszłości. Ostatnio pojawiła się plotka jego możliwym transferze do Ameryki Południowej. Zawodnika na pozostanie w Legii mają namawiać inni koledzy z drużyny.

Legia Warszawa zastąpi Josue kapitanem Ankaragucu?

Legia Warszawa nie zamiesza jednak bezczynnie czekać na to co postanowi Josue i już się przygotowuje na jego odejście. Tym bardziej że zarabiający 420 tysięcy euro rocznie piłkarz ma żądać dwukrotnie większych pieniędzy. Według Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl warszawski klub rozmawia z Ghayasem Zahidem.

To kapitan tureckiego Ankaragucu. Norweski pomocnik ma 28 lat, dwukrotnie reprezentował swój kraj na arenie międzynarodowej, a w tym sezonie zagrał w 29 meczach, w których strzelił cztery gole i zanotował pięć asyst. Ankaragucu obecnie zajmuje 14. miejsce w tabeli. W całym sezonie zdobyło 35 punktów i należy do najsłabszych drużyn w stawce. W przeszłości w tym klubie grał Michał Pazdan.

Zahid większość kariery spędził w Norwegii i na Cyprze. W norweskiej Eliteserien w 111 meczach strzelił 29 goli i zanotował 23 asysty. W cypryjskiej Protathlima Cyta wystapił w 70 spotkaniach, w których na listę strzelców wpisał się 14 razy, a autorem ostatniego podania przed golem był osiemnastokrotnie. Ma za sobą również jeden sezon w Panathinaikosie Ateny.

Legia dokonała już transferu. Osłabili Jagiellonię

Legia Warszawa już ogłosiła swój pierwszy hitowy transfer na kolejny sezon. Dzień przed meczem z Jagiellonią Białystok okazało się, że do Legii trafi Marc Gual, który obecnie jest zawodnikiem białostockiego klubu. Jego transfer nie był niespodzianką, bo już kilkakrotnie był widziany na meczach Legii. Gual w tym sezonie strzelił 15 goli i zanotował siedem asyst. Bez niego ciężko byłoby sobie wyobrazić utrzymanie drużyny, która jeszcze kilka lat temu walczyła o mistrzostwo Polski.