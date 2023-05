Przełomowa zmiana w Lechu. Rozstanie po siedmiu latach

Rafał Ulatowski był związany z Lechem Poznań od 2016 roku. Przede wszystkim pracował jako szef szkolenia w akademii poznańskiego klubu. Dwa lata później tymczasowo objął pierwszą drużynę i poprowadził ją w dwóch meczach. Był także trenerem rezerw "Kolejorza".

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna sytuacja w polskiej lidze

Rafał Ulatowski odchodzi z Lecha Poznań. To koniec siedmioletniej współpracy

Teraz jego przygoda z tym klubem dobiega jednak do końca. Ulatowski po siedmiu latach zdecydował się rozstać z Lechem. O wszystkim poinformował na Twitterze, ale nie podał powodów decyzji. "Drodzy kibice, moich siedem lat w Lechu Poznań właśnie dobiega do końca. To był bardzo wartościowy okres, który wzbogacił mnie jako człowieka i trenera oraz pozwolił rozwinąć się w szkoleniu utalentowanej młodzieży. Moje relacje zbudowane z zawodnikami, trenerami oraz wszystkimi osobami w klubie są dla mnie bardzo cenne i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Życzę Kolejorzowi dalszego rozwoju i dziękuję, że mogłem być jego częścią" - czytamy.

W ostatnim roku Ulatowski zajmował się także indywidualnym rozwojem młodych piłkarzy. - Jesteśmy na tym polu pionierami, jeśli chodzi o akademie piłkarskie w naszym kraju. To nie tylko doskonalenie umiejętności indywidualnych, ale także możliwość poznania samych zawodników od jeszcze innej strony. Podczas takich zajęć można skoncentrować się nad najmniejszymi elementami, ale i inaczej analizować występ danego gracza już podczas samego meczu. Był to rok, podczas którego codziennie angażowałem się w trening i codzienną pracę bezpośrednio na boisku z piłkarzami, poznałem w tym czasie dobrze praktycznie każdego gracza z wronieckiej części akademii. Jeśli chodzi o rozwój umiejętności technicznych, to jest ścisła krajowa czołówka - powiedział w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Żenująca zagrywka Rosjan. Wystawili na sprzedaż puchar ukraińskiego klubu

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W przeszłości Ulatowski był także piłkarzem i grał między innymi w ŁKS-ie Łódź i Bałtyku Gdynia. Po zakończeniu kariery skupił się na pracy na stanowisku trenera. Prowadził między innymi GKS Bełchatów, Zagłębie Lubin i Cracovię. W latach 2008-2009 był także asystentem selekcjonera Leo Beenhakkera w reprezentacji Polski.