Alarm w klubie ekstraklasy. Prezes mówi wprost o przyszłości

Andrzej Dadełło to biznesmen i prezes firmy DSA Investment S.A. Od 12 lat zasila konto Miedzi Legnica i to m.in. jemu klub zawdzięcza w ogóle obecność w Ekstraklasie. Teraz okazuje się, że możliwe jest jego odejście z końcem sezonu.

Miedź zbankrutuje? Wszystko rozstrzygnie się pod koniec maja

Legnicki klub nie zagrzał na długo miejsca w ekstraklasie. Miedź awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej jako mistrz I Ligi z aż 15 punktami przewagi nad drugim Widzewem. W sezonie 2022/2023 zawodnicy Miedzi brutalnie zderzyli się z realiami Ekstraklasy i na trzy kolejki przed końcem zamykają tabelę z jedynie 22 punktami na koncie.

Wydaje się, że to nie koniec problemów. Niepewność co do przyszłości klubu zasiał jego prezes Tomasz Brusiło, który podczas rozmowy w telewizji Canal+ wyznał, że nie wiadomo co dalej z zaangażowaniem Dadełły.

Na pytanie dziennikarza o walkę i chęci na powrót do Ekstraklasy Brusiło przyznał, że może nie być to takie łatwe. - Przed nami kluczowe decyzje właścicielskie, czyli decyzje pana Andrzeja Dadełły. Myślę, że pod koniec maja gdy rozgrywana będzie ostatnia kolejka w tym sezonie, dowiemy się, w jakim stopniu będzie Miedź wspierał, czy będzie wspierał w kolejnym sezonie. I myślę, że to jest kluczowe pytanie - powiedział prezes.

Do tematu Andrzeja Dadełły prezes wrócił też przy drugim pytaniu o trenera Mokrego i to, czy zostanie w Miedzi na kolejny sezon. Brusiło ponownie zaznaczył, że to wszystko zależy od dalszego zaangażowania właściciela i tego, na jakim poziomie ono będzie.

Sam Dadełło w lutym tego roku udzielił wywiadu dziennikowi "Fakt". Wtedy nic nie wskazywało na to, by miał żegnać się z klubem. O hipotetycznym wtedy spadku wypowiedział się następująco: - Zrobimy wszystko żeby uniknąć degradacji. Ale jeśli się nie uda, to… trudno. To jest sport. Wrócimy za rok. Najważniejsze, żeby z każdym kolejnym sezonem nasz pozycja w hierarchii polskiej piłki była coraz silniejsza - przyznał właściciel Miedzi Legnica.