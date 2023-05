Prezes Górnika zabrał głos ws. Podolskiego. Ostre słowa. "Nie ma co o tym dyskutować"

Mistrz świata w barwach reprezentacji Niemiec Lukas Podolski może pochwalić się bogatym doświadczeniem piłkarskim. Grał dla takich klubów, jak Bayern Monachium, Arsenal czy Inter Mediolan, a latem 2021 roku przeniósł się do Górnika Zabrze. Od tego czasu popisał się kilkoma efektownymi zagraniami i bramkami, jak gol z połowy boiska w meczu z Pogonią Szczecin (4:1). Napastnik dołożył też cegiełkę do utrzymania zespołu w ekstraklasie w sezonie 2022/23, ale nadal nie może być pewny przedłużenia kontraktu. Ostatnio udzielił wywiadu, w którym odniósł się do tej kwestii i uderzył we władze klubu.

Prezes Górnika Zabrze reaguje na słowa Lukasa Podolskiego. "Oczekiwałbym od niego pewnej powściągliwości"

- Kontrakt leży na stole, czekam na info co dalej. Zobaczymy. Ja tu nie przyszedłem, żeby grać o coś konkretnego, tylko żeby grać dla Górnika. W czym tkwi problem, że umowa jeszcze nie jest podpisana? Pytajcie działaczy. Jak oni nie chcą, to ja mogę grać gdzie indziej. Na pewno nie chodzi o pieniądze. (...) O kontrakcie decyduje klub. Tam trzeba pytać i dzwonić - powiedział Podolski w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Słowa Niemca mocno poruszyły prezesa Górnika, Adama Matyska. W wywiadzie dla Polsatu Sport działacz podkreślił, że był zaskoczony postawą Podolskiego. Oczekiwał od niego większej wyrozumiałości, tym bardziej że w ostatnich tygodniach klub walczył o utrzymanie w ekstraklasie i co innego było priorytetem.

- Wiadomo, jaką wartość Lukas przedstawia dla drużyny. Nie ma co o tym dyskutować. Byliśmy w ciężkim okresie, graliśmy o byt, życie. Oczekiwałbym od niego pewnej powściągliwości. Jestem trochę poirytowany jego wypowiedzią - wyjawił Matysek.

Mimo wszystko prezes podkreślił, że klub jest zainteresowany kontynuowanie współpracy z Podolskim. - Pozostajemy w stałym kontakcie. Kontrakt już w grudniu był umówiony. Z naszej strony wszystko jest kwestią pięciu minut, nie widzę najmniejszego problemu. Myślę, że przed meczem z Pogonią Szczecin (20 maja) umowa będzie podpisana - zakończył.

Górnik Zabrze pewny utrzymania w ekstraklasie

O tym, czy ostatecznie Podolski zagra w przyszłym sezonie w drużynie z Zabrza, przekonamy się w najbliższych dniach. Do końca rozgrywek pozostały już tylko trzy mecze. W nich Górnik zmierzy się z Widzewem Łódź, Pogonią i Miedzią Legnica. Drużyna może już bez presji podejść do ostatnich spotkań, ponieważ jest pewna utrzymania. Głównym autorem sukcesu jest Jan Urban, który w marcu ponownie przejął zespół, kiedy ten znajdował się na 15. miejscu w tabeli. Teraz Górnik plasuje się na ósmej lokacie.