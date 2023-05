Hitowy transfer w ekstraklasie. Ale nie na boisku. "Jest robota do zrobienia"

Po sezonie 2020/21, w którym reprezentował barwy Motoru Lublin, Rafał Grodzicki postanowił zakończyć piłkarską karierę i zająć się innymi działalnościami związanymi ze sportem. W lipcu ubiegłego roku media obiegła informacja, że 39-latek został prezesem występującej w V lidze małopolskiej Jutrzenki Giebułtów. Okazuje się, że nie zamierza jednak na tym poprzestać.

Rafał Grodzicki został nowym menadżerem ds. sportu w Warcie Poznań. "Jest robota do zrobienia"

Jak poinformowała w środę Warta Poznań, Rafał Grodzicki został nowym menadżerem klubu ds. sportu. "Witamy w Zielonej Rodzinie" - zakomunikowano na Twitterze.

Sam zainteresowany również zdążył już zabrać głos na temat nowego stanowiska. "Po zawieszeniu butów na kołku wiedziałem, co chcę robić dalej. Nie wyobrażałem sobie życia bez piłki i starałem się rozwijać w każdym aspekcie, który mi to umożliwi. Dziękuję władzom za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. A teraz koniec gadki. Jest robota do zrobienia" - przekazał.

Nie do końca wiadomo, jak będą wyglądały obowiązki byłego obrońcy, natomiast ciężko sobie wyobrazić, aby był on w stanie połączyć pracę w Warcie Poznań z pełnieniem funkcji prezesa oddalonego o ponad 400 km klubu.

Rafał Grodzicki rozegrał łącznie 270 meczów w ekstraklasie, w których strzelił dziewięć goli. W tym czasie reprezentował barwy GKS-u Bełchatów, Stali Mielec, Śląska Wrocław oraz Ruchu Chorzów.

Po 31 kolejkach ekstraklasy Warta zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów. Najbliższe spotkanie rozegra w poniedziałek 15 maja, kiedy zmierzy się na własnym stadionie z Radomiakiem Radom. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki.