Media: Lech ma kolejny cel transferowy. Pomocnik wart 2,5 mln euro

Już tylko trzy spotkania zostały Lechowi Poznań do zakończenia sezonu 2022/2023. Byli już mistrzowie Polski mają za sobą z jednej strony nieudany udział w Pucharze Polski i trudną walkę o podium w tabeli ekstraklasy, ale z drugiej piękną przygodę w Lidze Konferencji Europy, w której odpadli w ćwierćfinale po emocjonującym dwumeczu z włoską Fiorentiną.

Nie dziwi więc, że włodarzy poznańskiego klubu przygotowują się powoli do następnych rozgrywek. Pojawiły się doniesienia, że do Lecha może wrócić jego wychowanek - Tymoteusz Puchacz, który opuścił klub w 2021 roku na rzecz Unionu Berlin. Po nieudanych wojażach w zagranicznych klubach może wrócić do rodzimej drużyny.

Lech Poznań chce duńskiego pomocnika, ale jego klub mówi "nie"

O kolejnym celu transferowym Lecha poinformował norweski dziennik "Adresseavisen". Zdaniem gazety polski klub zainteresowany jest duńskim pomocnikiem ofensywnym Carlo Holsem. Lech Poznań zwrócił się do Rosenborga i wyraził zainteresowanie 23-letnim zawodnikiem, ale Norwegowie jasno i jednoznacznie odpowiedzieli, że Carlo Holse nie jest na sprzedaż.

Dziennik podkreśla, że Holse jest wysoko na liście życzeń Lecha, ale aktualnie Rosenborg nie myśli o sprzedaży piłkarza wycenianego na 2,5 miliona euro (wg portalu Transfermarkt). Może mieć na to wpływ fakt, że w Norwegii dopiero wystartował nowy sezon rozgrywek. W nim pomocnik rozegrał aktualnie cztery mecze, w których strzelił jedną bramkę.

Z kolei Lech Poznań walczy jeszcze o podium ekstraklasy z Pogonią Szczecin. Przed poznańskim klubem trzy mecze - na wyjazdach z Rakowem Częstochowa, Koroną Kielce i u siebie przeciwko Jagiellonii Białystok.