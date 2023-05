Jest przełom ws. Josue. Wyjaśnia się przyszłość kapitana Legii

Kiedy dwa lata temu Josue przychodził do Legii, był jednym z kilku piłkarzy, którzy rzekomo mieli wzmocnić prowadzoną przez Czesława Michniewicza drużynę. Poza nim na Łazienkowskiej pojawili się m.in. Lirim Kastrati, Igor Kharatin, czy Joel Abu Hanna, którzy - delikatnie mówiąc - nie zachwycili. Wyjątkiem był właśnie Portugalczyk. Pomocnik z miejsca zapewnił sobie miejsce w podstawowym składzie i stał się kluczową postacią warszawskiego klubu.

Jest przełom ws. przedłużenia kontraktu Josue. "Obie strony są skłonne do ustępstw"

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu trener Kosta Runjaić zdecydował, że 32-latek po transferze Mateusza Wieteski do Clermont przejmie opaskę kapitańską. Podziałało to na niego doskonale, ponieważ w tym sezonie ekstraklasy strzelił już 11 goli i ex aequo z Kamilem Grosickim zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Od kilku miesięcy toczą się jednak negocjacji w sprawie jego dalszej przyszłości. Kontrakt Portugalczyka wygasa z końcem czerwca i do tej pory nie został przedłużony. Kilka tygodni temu przekazał, że decyzję podejmie po finale Pucharu Polski.

Jak poinformował we wtorek portal legia.net, jeszcze dwa miesiące temu nie zanosiło się, by Josue został w klubie, natomiast aktualnie sytuacja wygląda znacząco lepiej. Piłkarz sprowadził już do Warszawy żonę i córkę, które dobrze czują się w stolicy. Jego agent miał też zaproponować warunki nowego kontraktu dyrektorowi sportowemu Legii, Jackowi Zielińskiemu, który przedstawił kontrofertę. Kluczowe rozmowy mają dopiero nadejść, natomiast jest postęp w negocjacjach, a obie strony są skłonne do ustępstw, aby przedłużyć współpracę.

Klub nie zrezygnował również z podpisania nowej umowy z Filipem Mladenoviciem. Serbski obrońca miał rzekomo podpisać w kwietniu kontrakt z Panathinaikosem Ateny, natomiast wskutek zawieszenia, które otrzymał za zachowanie po finale Pucharu Polski, nie do końca znana jest jego przyszłość. Pomimo faktu, że nie może grać w oficjalnych meczach, to nadal trenuje z zespołem.

Josue rozegrał łącznie dla Legii 78 meczów, w których strzelił 17 goli i zanotował 26 asyst. Legia zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 60 punktów. Na trzy kolejki przed końcem sezonu ma sześć punktów przewagi nad Pogonią Szczecin.