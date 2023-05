Kosta Runjaić zabrał głos ws. odejścia do Bundesligi

Kosta Runjaić od maja ubiegłego roku jest trenerem Legii Warszawa. Niemiec objął stołeczny klub po fatalnym sezonie 2021/2022, w którym przez moment Legii groziło widmo spadku. W pierwszym roku pracy przy Łazienkowskiej sięgnął po Puchar Polski, pokonując w finale jego ostatniego tryumfatora, Rakowa Częstochowa. Jednocześnie w tabeli ekstraklasy warszawski klub zakończy zmagania najprawdopodobniej na drugim miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

To byłby hit! Liczby ma świetne, ale czy Legię stać na taki transfer?

Runjaić wykonał w Legii dobrą pracę, która miała zostać dostrzeżona w innych ligach. W poniedziałek media obiegła wypowiedź dziennikarza Piotra Koźmińskiego, który stwierdził, że szkoleniowiec jest przez klub z Bundesligi.

- Wydaje mi się, że z Runjaicem coś jest na rzeczy. Dostałem informację, że reprezentuje go ten sam agent, co Dawida Kownackiego. Wiadomo, że Polak zmieni klub i najprawdopodobniej zostanie w Niemczech. [...] W ostatnich dniach dużo mówiło się o Werderze Brema, ale nie sprawdziłem tej informacji. Nie wiem, czy oni szukają teraz trenera, czy nie, natomiast jak połączy się nitki, to wydaje się, że trop prowadzi do agenta Kownackiego - powiedział Koźmiński.

Kosta Runjaić nic nie słyszał o Werderze i skupia się na kolejnym meczu Legii Warszawa

Do całej sprawy odniósł się sam zainteresowany podczas wtorkowego treningu. - Nic nie wiem o plotkach związanych z Werderem. To klub, który rzadko zmienia trenerów. Koncentruje się na tym, by nasza gra z Jagiellonią wyglądała lepiej - powiedział Runjaić cytowany na Twitterze przez Piotra Kamienieckiego z TVP Sport.

Tweet dziennikarza zacytował Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna". - Kosta Runjaić zostaje w Legii na kolejny sezon - stwierdził.

Wydaje się więc, że kibice Legii mogą odetchnąć i czekać na dogranie obecnego sezonu oraz następny z niemieckim szkoleniowcem na ławce trenerskiej.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Piłkarz reprezentacji Polski może wrócić do ekstraklasy. Nieudana przygoda za granicą

Zanim jednak przyjdzie czas na wakacje i kolejny sezon, to Legia Warszawa musi rozegrać jeszcze trzy spotkania ligowe: z Jagiellonią Białystok u siebie, Lechią Gdańsk na wyjeździe i Śląskiem Wrocław na własnym stadionie.