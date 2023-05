Alarm w Lechii. Spadek z ekstraklasy to dopiero początek. Piłkarze zasypują klub wezwaniami

Im bliżej końca sezonu, tym więcej pojawia się problemów Lechii Gdańsk. Klub jest pewien spadku z Ekstraklasy, wielu piłkarzy nie przedłuży kontraktów, a do tego kolejni złożyli wezwania do zapłaty zaległych pensji. Jak podają Meczyki.pl, klub nie płaci od dwóch miesięcy. Jeśli się to nie zmieni, poszkodowani będą mogli rozwiązać kontrakty.

