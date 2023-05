Kibic Rakowa przekroczył granicę. Błyskawiczna kara za to, co zrobił

W niedzielnym meczu z Koroną w Kielcach Raków Częstochowa potrzebował punktu, aby zapewnić sobie pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1:0, a równie głośno było o tym, co wydarzyło się na trybunach.

W przerwie jeden z kibiców Korony zerwał z sektora gości flagę Rakowa. W drugiej połowie została ona podpalona, przez co fani Rakowa zaczęli wyrywać i rzucać krzesełka, próbowali także opuścić zajmowany sektor. Z tego powodu najpierw interweniowała ochrona, ale że to nie przyniosło skutku, to do akcji wkroczyła policja.

Po interwencji służb zatrzymany został 43-letni mieszkaniec Częstochowy, kibic Rakowa. W trakcie meczu przebywał poza sektorem gości. W poniedziałek w trybie przyspieszonym został postawiony przed sądem w Kielcach. - Został ukarany dwuletnim zakazem stadionowym i grzywną w wysokości 2,1 tys. zł. Musi też opłacić koszty sądowe - powiedziała młodsza aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w rozmowie z PAP. Ponadto trwa identyfikacja innych osób, które brał udział w zamieszkach. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Mimo porażki Raków jeszcze tego samego dnia zdobył tytuł, a to dlatego, że druga w tabeli Legia Warszawa przegrała 1:2 z Pogonią Szczecin. W trakcie mistrzowskiej fety granicę przekroczył Vladislavs Gutkovskis, który obrażał prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. W poniedziałek do tej sytuacji odniósł się Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy miasta. - Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami klubu i staramy się wspólnie wyjaśnić sprawę - przekazał.

Raków Częstochowa kolejny mecz ligowy rozegra w niedzielę 14 maja o godzinie 17:30. W nim zmierzy się z Lechem Poznań, czyli ustępującym mistrzem Polski.