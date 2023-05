To byłaby sensacja. Kołtoń nie ma wątpliwości. "Wróci. Są na siebie skazani"

Maciej Skorża osiągnął niebagatelny sukces za granicą. Polski szkoleniowiec sięgnął w sobotę po trofeum w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Prowadzona przez niego japońska Urawa Red Diamonds pokonała w finałowym dwumeczu saudyjskie Al-Hilal 2:1. Klub sięgnął po tytuł trzeci raz w historii, a Skorża z miejsca zyskał niesamowity rozgłos.

Nazwisko 51-latka jest ponownie rozpatrywane w kontekście potencjalnego kandydata na przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski. Tymczasem Roman Kołtoń w programie "International Level" na kanale Meczyki.pl łączył je posadą, którą Skorża obejmował już dwa razy.

- Skorża Lechem zarządzał mistrzowsko i Lech mu nigdy tego nie zapomni. Zatrudniał go już dwa razy i jeśli będzie taka potrzeba w "Kolejorzu", a będzie przerwa w trenerskiej karierze Maćka Skorży, to jestem przekonany, że on do tego Lecha wróci. Bo czegoś chyba w nim nie dopełnił. Wydaje mi się, że oni są skazani na siebie po raz trzeci - tłumaczył dziennikarz.

Kołtoń przypomniał także o zeszłorocznym sukcesie Skorży, którym było mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Zaraz po jego zdobyciu szkoleniowiec z powodów rodzinnych odszedł z pracy, a w jego miejsce przyszedł John van den Brom. - Zarządzał naprawdę mega ciężkim sezonem pod presją atakującego Rakowa. Potrafi swobodnie zarządzać szatnią międzynarodową w oparciu o znajomość wielu języków. To nie jest takie ewidentne wśród polskich trenerów - komplementował.

Nawiązał także do przegranego wcześniej finału Pucharu Polski z Rakowem (1:3) i późniejszego ligowego finiszu, dzięki któremu Lech zdobył mistrzowski tytuł. - Widziałem różne momenty w życiu Macieja Skorży i bałem się po przegranym finale na Narodowym - nie tak dawno, bo rok temu - kiedy to, powiedzmy sobie szczerze, Lech został zdewastowany przez Raków. A jednak podniósł się w Ekstraklasie i potrafił to mistrzostwo zdobyć - dodał dziennikarz.

Maciej Skorża trenerem Lecha był w latach 2014-15 oraz 2021-22. Dwukrotnie sięgał z nim po mistrzostwo Polski. Poza tym dwa razy czynił to z Wisłą Kraków. Jego obecny kontrakt z Urawą Red Diamonds obowiązuje do 31 stycznia 2024 r.