Media: Zmienią zdanie ws. licencji dla Piasta Gliwice

Piast Gliwice wypłacił pełne odszkodowanie Waldemarowi Fornalikowi o wartości blisko pół miliona złotych - informuje portal meczyki.pl. To oznacza, że klub z Górnego Śląska powinien wkrótce otrzymać licencję na kolejny sezon gry w ekstraklasie. Podopieczni Aleksandara Vukovicia mają jeszcze matematyczne szanse na to, by awansować do europejskich pucharów.

