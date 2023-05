Lech Poznań nie będzie próżnował latem. Dwóch bramkarzy na wylocie

Zaledwie jeden sezon - tyle dokładnie będzie trwać przygoda Artura Rudki z Lechem Poznań. Jeszcze mniej czasu, bo tylko pół roku, spędzi przy Bułgarskiej Dominik Holec. Obaj zagraniczni bramkarze nie spełnili pokładanych w nich oczekiwań i zdaniem Interii już w letnim oknie transferowym opuszczą stolicę Wielkopolski.

Lech Poznań rozstaje się z dwoma bramkarzami. Długo nie zabawili

Zarówno jeden jak i drugi mieli walczyć o miejsce w bramce z Filipem Bednarkiem. Tymczasem kariera Artura Rudki w Lechu skończyła się, jeszcze zanim na dobre się rozpoczęła. Wystarczyło, że Ukrainiec stanął między słupami w meczach eliminacji do Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam, by wszystkich do siebie zniechęcić. W rewanżu puścił aż pięć bramek zawiniając przy większości z nich. W efekcie w Ekstraklasie rozegrał już tylko jedno spotkanie (ze Stalą Mielec, przegrane 0:2). Latem ma wrócić do rodzimego Metalista Charków, skąd został wypożyczony.

Jeszcze gorzej potoczyła się przygoda Dominika Holca. Słowak dołączył do klubu z Poznania w styczniu i na koncie ma tylko... jeden mecz. Wypożyczony ze Sparty Praga zawodnik pojawił się w starciu ze Śląskiem Wrocław. Spisał się w nim kiepsko, a zespół przegrał 1:2. Więcej szans nie dostał i już nie dostanie, bo klub nie skorzysta z opcji wykupu.

Czy to bramkarska przyszłość Lecha Poznań? 23-latek błysnął w Stali Mielec

Kto zatem w przyszłym sezonie będzie konkurował z Filipem Bednarkiem? Zdaniem Interii swoją szansę otrzyma 23-letni Bartosz Mrozek. Młody golkiper w zeszłym roku został wypożyczony z Lecha do Stali Mielec, gdzie w tym sezonie prezentował się znakomicie. Wystąpił we wszystkich 31 meczach i zachował aż 10 czystych kont, a jego ekipa zajmuje przyzwoite 10. miejsce w tabeli. Nic dziwnego, że w Poznaniu wiążą z nim wielkie nadzieje.

Drugie nazwisko wciąż pozostaje sprawą otwartą. Źródło podaje, że wbrew zapowiedziom rumuńskich mediów, nie będzie nim Mihai Popa. Bramkarz FC Voluntari, wyceniany przez Transfermarkt.de na milion euro, łączony jest także z Torino i Cercle Brugge. Mimo iż pod koniec czerwca kończy mu się umowa, Lech nie planuje go pozyskać. Miejsce trzeciego bramkarza powinno więc przypaść jednemu z wychowanków.