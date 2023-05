Lech Poznań chce utalentowanego bramkarza. To reprezentant kraju. Sprzeczne informacje

Władze Lecha Poznań będą miały przed sobą pracowite letnie okno transferowe. Z klubu odchodzi Michał Skóraś, który będzie kontynuował karierę w belgijskim Club Brugge. Lech dodatkowo nie będzie wykupywał Giorgio Citaiszwiliego, Dominika Holca oraz Artura Rudkę po zakończeniu wypożyczeń. Poza tym umów nie przedłużą Lubomir Satka czy Artur Sobiech, a Joao Amaral ma dostać zgodę na opuszczenie Lecha mimo wciąż ważnego kontraktu. To oznacza sporo zakupów w Poznaniu, m.in. na pozycji bramkarza.

Rumuńskie media: Młodzieżowy reprezentant kraju może trafić do Lecha. W Polsce zaprzeczają

Portal prosport.ro informuje, że Lech Poznań jest jednym z klubów, który interesuje się Mihaiem Popą, bramkarzem Voluntari. Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Rumunii wygasa z końcem tego sezonu i wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy ruch 22-latka do niedawnego mistrza Polski jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ klub opuści dwóch wypożyczonych bramkarzy, czyli Artur Rudko i Dominik Holec. "Wydaje się, że Bednarek otrzymuje oferty z drużyn dolnej połowy tabeli Eredivisie, więc transfer do Lecha byłby doskonałym rozwiązaniem" - czytamy.

Do tej pory wydawało się, że głównym faworytem do sprowadzenia Mihaia Popy bez kwoty odstępnego było Torino, które oferowało czteroletni kontrakt. Tam jednak Rumun byłby raczej rezerwowym dla Vanji Milinkovicia-Savicia. Prosport.ro dodaje, że poza Lechem konkretne zainteresowanie 22-latkiem przejawia belgijskie Cercle Brugge, szukające następcy Radosława Majeckiego (Polak wróci po okresie wypożyczenia do Monaco - red.) oraz Palermo, występujące na poziomie Serie B, ale walczące o udział w play-offach o awans do Serie A.

Warto dodać, że zdaniem "Interii" informacje o zainteresowaniu bramkarzem Voluntari są nieprawdziwe i Lech ma postawić na Bartosza Mrozka, wypożyczonego do Stali Mielec. Mihai Popa zagrał w 36 meczach tego sezonu w barwach FC Voluntari, w których zachował 13 czystych kont. Rumuńskie media podają, że to jest specjalista od rzutów karnych, który odziedziczył bramkarski talent po dziadku, Gheorghe Popie, który grał dla Farul Constanta w latach 1969-1977.