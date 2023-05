Właśnie spada z ekstraklasy. Na "pocieszenie" dostanie medal za mistrzostwo Polski

Andrzej Niewulis kończy sezon w zupełnie paradoksalny sposób. Jako zawodnik Miedzi Legnica nie ma za bardzo powodów do zadowolenia. Jego zespół już 1 maja jako pierwszy w lidze był pewien spadku do I ligi. Jednakże pierwszą część sezonu 34-latek spędził w Rakowie Częstochowa i jak wskazuje Interia, medal za mistrzostwo Polski przypadnie również jemu.

Szczęście w nieszczęściu Andrzeja Niewulisa. Spadnie z Ekstraklasy, ale na pocieszenie dostanie medal za... mistrzostwo

W Ekstraklasie nie obowiązuje wymóg rozegrania określonej liczby minut, aby móc taką nagrodę otrzymać. Gdyby został wprowadzony, to najprawdopodobniej Niewulis musiałby obejść się smakiem. W całym sezonie w barwach Rakowa wystąpił raptem przez 44 minuty. Miało to miejsce 12 listopada zeszłego roku, jeszcze przed przerwą na mundial w Katarze, w meczu z Zagłębiem Lubin (wygranym 2:1). Wygląda na to, że owe 44 minuty były na wagę złota.

Oczywiście trzeba poczekać na koniec sezonu i oficjalne rozdanie medali. Jednak zdaniem mediów nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymał go również Niewulis. Sam klub nie powinien sprawiać problemów, tym bardziej że stoper ma w nim spore zasługi. Do Rakowa dołączył w lipcu 2017 r., czyli jeszcze zanim ekipa Marka Papszuna awansowała do Ekstraklasy. Rozegrał w jej barwach 123 mecze, strzelił 18 goli, a nawet doczekał się opaski kapitana i dwa razy wznosił trofeum za zwycięstwo w Pucharze Polski.

Z biegiem czasu klub się wzmacniał, a pozycja Niewulisa spadała. W końcu w obecnym sezonie były gracz Znicza Pruszków, Jagiellonii Białystok czy Wigier Suwałki przestał mieścić się w kadrze meczowej. W styczniu odszedł więc do broniącej się przed spadkiem Miedzi Legnica, z którą podpisał 1,5-roczny kontrakt. Sam piłkarz regularnie grał w pierwszym składzie (zagrał 11 meczów), ale nie uchronił beniaminka przed szybkim powrotem do I ligi. Ligowy triumf Rakowa, który w niedzielę stał się faktem, być może trochę mu to niepowodzenie osłodzi.