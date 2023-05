Władze miasta Częstochowa reagują. Wulgarny okrzyk Gutkovskisa został zauważony

Raków Częstochowa zdobył pierwsze mistrzostwo Polski w historii na trzy kolejki przed końcem sezonu. W osiągnięciu tego wyczynu pomogła wygrana Pogoni Szczecin nad Legią Warszawa (2:1), co sprawiło, że porażka 0:1 Rakowa z Koroną Kielce nie była brzemienna w skutkach. "To mistrzostwo dopełnia też obraz sukcesu, który malowali w Częstochowie od lat: najpierw awans z drugiej ligi, później wejście do ekstraklasy, sezon na rozpęd, dwa wicemistrzostwa, dwa Puchary Polski i wreszcie to najważniejsze trofeum" - pisze Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

W trakcie spontanicznej fety mistrzowskiej Rakowa mogliśmy usłyszeć niepochlebne słowa skierowane w stronę Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy. Ich autorem był Vladislavs Gutkovskis, który wisiał z megafonem na płocie i krzyczał "Matyjaszczyk, ch** ci w d***". To było nawiązanie do faktu, że Raków wciąż nie doczekał się nowego stadionu. Sporym echem odbił się też komentarz Tomasa Petraska pod postem prezydenta miasta na Facebooku.

"Panie Prezydencie, j***ć politykę. Ale cztery lata temu pan mi obiecał, że będzie pan wspierać nas, ile będzie można. Prosimy o więcej! Nowy stadion dla Rakowa!" - napisał kapitan mistrzów Polski. TVP Sport poprosił o komentarz władze miasta Częstochowa w kontekście okrzyków na spontanicznej mistrzowskiej fecie. "Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami klubu Raków Częstochowa i staramy się wspólnie wyjaśnić sprawę" - przekazał Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy miasta.

Raków Częstochowa rozgrywa mecze na stadionie położonym przy ul. Limanowskiego 83, który ma jedną zadaszoną trybunę i może pomieścić około 5,5 tys. kibiców. Co prawda przechodził modernizację przez ostatnie lata, ale nadal nie byłby na nim gotowy na grę w Europie. Warto zaznaczyć, że jeśli Raków awansuje do IV rundy el. Ligi Mistrzów lub znajdzie się w fazie grupowej Ligi Europy bądź Ligi Konferencji Europy, to najprawdopodobniej będzie grał domowe mecze w Sosnowcu na stadionie miejscowego Zagłębia.