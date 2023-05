Lechia Gdańsk próbuje zachować twarz. Chce udobruchać kibiców. Ważna zmiana

Lechia Gdańsk wywołała spore poruszenie informacją, że na ostatni domowy mecz w sezonie, bilety będą kosztowały drożej niż zwykle. Wejściówki na starcie z Legią Warszawa, które zaplanowane jest na 20 maja o godz. 20:00, pierwotnie miały kosztować - w zależności od trybuny - 70 lub 45 zł. W przypadku innych spotkań ich cena była dużo niższa (55 i 35 zł). Presja ze strony mediów i fanów gdańskiego klubu zrobiła swoje. Kibice wejdą na stadion na dużo lepszych warunkach.

Lechia Gdańsk obniża ceny biletów. Godne pożegnanie legendy

Klub zdecydował, że bilety będą kosztowały 25 zł, niezależnie od rodzaju trybuny. Wyjątkiem będzie jedynie strefa prestige. - Obniżamy dla Was ceny biletów na mecz z Legią Warszawa - poinformowano na Twitterze.

Z jednej strony dla kibiców Lechii to doskonała wiadomość. Dzięki temu w licznym gronie uda się pożegnać klubową legendę - Flavio Paixao. Portugalczyk z pewnością na to zasługuje. Nad Motławą spędził ponad siedem lat, zagrał 265 meczów w barwach Lechii i strzelił dla niej aż 95 goli. Jest też pierwszym obcokrajowcem, który w polskiej Ekstraklasie przekroczył granicę stu bramek. Teraz odchodzi na sportową emeryturę.

Z drugiej strony pozostaje pewien niesmak. Decyzja klubu zapadła bowiem dopiero po porażce z Zagłębiem Lubin 1:3, kiedy to jasne stało się, że ekipa z Gdańska na pewno spadnie do I ligi. Na trzy kolejki przed końcem Lechia do 15. w tabeli Wisły Płock traci 11 punktów i nie już nawet matematycznych szans, by to odrobić. Mecz z Legią nie będzie miał zatem żadnej poważnej stawki.

Co z kibicami Lechii, którzy już kupili bilety? Jest odpowiedź

Do rozwiązania została także kwestia tych kibiców, którzy kupili już bilety na mecz z Legią w przedsprzedaży po wygórowanych cenach. Prezes Lechii Zbigniew Deptuła poinformował, że dotyczy to ok. 100 osób. "Zadbamy o wszystkich" - napisał na Twitterze.

Na oficjalnej stronie Lechii Gdańsk czytamy z kolei, że osoby, które zakupiły wejściówki wcześniej, dostaną dwa dodatkowe vouchery. Jeden na bezpłatny bilet na mecz z Legią Warszawa, a drugi na bezpłatny bilet na dowolny mecz w sezonie 2023/2024.