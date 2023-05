Piłkarz Legii tłumaczy porażkę z Pogonią i straconą szansę na mistrza. "Było widać"

Legia Warszawa przystępowała do starcia z Pogonią niesiona wtorkowym zwycięstwem w finale Pucharu Polski. Spotkanie nie zaczęło się jednak dla niej zbyt dobrze. W 10. minucie kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Mateusz Łęgowski. Piłkarze Kosty Runjaicia odpowiedzieli co prawda tuż po przerwie, kiedy gola strzelił Maciej Rosołek. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy, ponieważ w 88. minucie wynik ustalił Wahan Biczachczjan.

Maciej Rosołek wyjaśnia przyczyny porażki z Pogonią. "Widać było, że czujemy w nogach finał"

Porażka Legii, pomimo wpadki Rakowa w meczu z Koroną Kielce, dała piłkarzom Marka Papszuna tytuł mistrzów Polski. Z pewnością nie tak wyobrażał sobie starcie z Pogonią wprowadzony w przerwie strzelec gola dla warszawskiego klubu Maciej Rosołek, który wyjaśnił główną przyczynę przegranej. - Było trochę widać, że czujemy w nogach wtorkowy finał Pucharu Polski. Ten występ kosztował nas nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Pogoń wykorzystała naszą gorszą dyspozycję - wyjaśnił w pomeczowym wywiadzie.

Dla 21-latka była to dopiero trzecia zdobyta bramka w tym sezonie. - Ta bramka była dla mnie bardzo ważna. Wiedziałem, jak mam się ustawić. (...) Od samego początku, po wejściu z ławki, czaiłem się na podanie za linię defensywy. Bardzo cieszę się, że wykończyłem akcję z zimną krwią - przekazał.

Rosołek zakomunikował również, że pomimo zaprzepaszczonych szans na zdobycie mistrzostwa, nadal jego klub będzie walczył o ligowe punkty. - Nie chcę szukać wytłumaczenia, bo bardzo chcieliśmy wygrać. Cały czas pozostało nam do zdobycia dziewięć punktów - podsumował.

Do końca sezonu pozostały już tylko trzy kolejki. Legia zakończy go z Pucharem Polski, ale musi wciąż uważać na zajmującą trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy Pogoń Szczecin, nad którą ma sześć punktów przewagi. Najbliższy mecz piłkarze Kosty Runjaicia rozegrają w piątek 12 maja, kiedy zmierzą się z Jagiellonią Białystok.