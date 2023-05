Boniek zareagował na mistrzostwo Rakowa. Tak nazwał Papszuna

7 maja 2023 roku już na zawsze zapisze się na kartach historii Rakowa Częstochowa. Tego dnia drużyna prowadzona przez Marka Papszuna po raz pierwszy w historii zdobyła mistrzostwo Polski - i to na trzy kolejki przed końcem sezonu. Było to możliwe dzięki wpadce Legii Warszawa, która przegrała 1:2 z Pogonią Szczecin i straciła matematyczne szanse na objęcie prowadzenia w tabeli ekstraklasy.

Zbigniew Boniek zareagował na sukces Rakowa Częstochowa. "Coś wspaniałego"

Na sukces Rakowa zareagowało całe środowisko piłkarskie w Polsce. "W pełni zasłużenie", "To też triumf spójnej wizji, konsekwencji i cierpliwości, budowania krok po kroku, dobrego przemyślanego skautingu, ograniczenia wpływu emocji. Tak powinno się robić piłkę i mam nadzieję, że to będzie wskazówka dla reszty klubów" - pisali eksperci.

Podobne zdanie wyraził Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w dość humorystyczny sposób pogratulował częstochowianom, wyróżniając poszczególne osoby, które przyczyniły się do końcowego triumfu. "Bravo Michał Świerczewski, bravo Mister Papszun, brawo Drużyna, brawo Kibice, brawo dla wszystkich tych, którzy przy tym sukcesie pracowali. Coś wspaniałego. Szacunek i brawa" - napisał Boniek na Twitterze. Gratulacje mistrzom Polski złożył też główny konkurent do tytułu, Legia.

Raków rozpoczął już wielką fetę. Początek celebracji nastąpił tuż po ostatnim gwizdku w meczu Legii z Pogonią. Piłkarze Papszuna znajdowali się w drodze powrotnej do Częstochowy, ale to nie przeszkodziło im w celebracji. Zaśpiewali kilka znanych utworów, w tym jeden specjalny, który zadedykowali Wojciechowi Cyganowi. Na emocjonalne przemówienie zdobył się też trener Rakowa - podziękował zawodnikom za zaangażowanie i zachęcił ich do hucznego świętowania.

Tytuł częstochowian jest idealnym zwieńczeniem przygody Papszuna z Rakowem. Przejął zespół, gdy ten grał jeszcze w II lidze i zaprowadził go na sam szczyt ekstraklasy. Nie powalczy już z nim o kolejne trofea, ani nie poprowadzi go w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Na ławce trenerskiej zastąpi go dotychczasowy asystent, Dawid Szwarga.