Raków dopina transfer. Blisko, coraz bliżej. To gwiazda spadkowicza

Raków Częstochowa miał nadzieję na dublet w tym sezonie. Ostatecznie zespół prowadzony przez Marka Papszuna przegrał w finale Pucharu Polski z Legią Warszawa po rzutach karnych. Bohaterem stołecznego klubu okazał się Kacper Tobiasz, który obronił strzał Mateusza Wdowiaka w serii jedenastek, a wcześniej notował wiele udanych interwencji. Raków może przypieczętować mistrzostwo Polski, notując co najmniej punkt w rywalizacji z Koroną Kielce. Od nowego sezonu drużynę będzie prowadził Dawid Szwarga. Teraz Raków jest bliski dokonania ważnego transferu.

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Media: Raków bliski pierwszego transferu. To gwiazda spadkowicza z ekstraklasy

Portal WP SportoweFakty informuje, że Raków Częstochowa jest bliski sprowadzenia piłkarza Miedzi Legnica. Mowa o Szwajcarze Maxime Dominguezie, którego kontrakt ze spadkowiczem z ekstraklasy wygasa z końcem czerwca tego roku. Dominguez był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników Miedzi w tym sezonie, o czym świadczą też statystyki. Pomocnik zagrał w 28 meczach, w których strzelił jednego gola i zanotował sześć asyst. Żaden inny piłkarz Miedzi nie ma tyle asyst na tym etapie sezonu.

Maxime Dominguez trafił do Miedzi Legnica latem 2021 roku bez kwoty odstępnego ze szwajcarskiego Neuchatel Xamax. Wcześniej grał dla takich zespołów, jak Servette FC, FC Zurich oraz Lausanne-Sport. Dominguez był etatowym młodzieżowym reprezentantem Szwajcarii, ale nigdy nie zagrał w drużynie seniorskiej w narodowych barwach. Szwajcar też walnie przyczynił się w poprzednim sezonie do awansu Miedzi do ekstraklasy, notując sześć goli oraz osiem asyst w 33 meczach, licząc rozgrywki I ligi i Pucharu Polski.

Do tej pory jedynym potwierdzonym transferem Rakowa Częstochowa przed nowym sezonem ligowym był wykup Stratosa Svarnasa z AEK-u Ateny za 800 tys. euro. Grek wystąpił łącznie w 36 spotkaniach, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty, a Raków z nim w składzie zaliczył 21 czystych kont.

Raków Częstochowa zagra jeszcze trzy mecze w tym sezonie ekstraklasy, odpowiednio z Lechem Poznań (14.05), Wisłą Płock (21.05) i Zagłębiem Lubin (27.05).