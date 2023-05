Raków miał świętować. A tu sensacja. Niewiarygodne pudło w ostatniej akcji

Do meczu w Kielcach Raków Częstochowa przystępował po przegranym finale Pucharu Polski z Legią Warszawa, ale też ze świadomością, że potrzeba mu było tylko punktu, aby już w niedzielę cieszyć się z historycznego tytułu mistrza Polski. Jednak zespół Marka Papszuna z pewnością był świadomy, jak mocna u siebie jest Korona Kamila Kuzery, która wiosną na własnym terenie zdobyła 19 punktów na 21 możliwych i walcząc o utrzymanie, przy komplecie publiczności, również liczyła na bezcenne zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa rozbije bank dla piłkarza?

Tytuł dla Rakowa? Jeszcze nie teraz. Niespodzianka w Kielcach, Korona znów to zrobiła

Grający bez Iviego Lopeza Raków Częstochowa szybko przekonał się o tym, jak ciężkie czeka go zadanie w Kielcach. Drużyna Papszuna wyglądała na nie do końca skoncentrowaną, o czym mówił też w przerwie Fran Tudor, nie miała płynności w ofensywie, a do tego piłkarze Rakowa jakby niedobrze dobrali obuwie, bo często ślizgali się na murawie Suzuki Areny.

Korona zdołała zdominować przede wszystkim walkę w środku pola. Pierwsze małe zagrożenie dla bramki Vladana Kovacevicia pojawiło się w ósmej minucie gry, gdy dośrodkowanie Dominicka Zatora spadło na poprzeczkę.

Naprawdę groźnie jednak zrobiło się dopiero w 32. minucie, gdy znakomite uderzenie z rzutu wolnego Jakuba Łukowskiego obiło słupek bramki gości, a jeszcze w tej samej akcji zgrywający piłkę głową Miłosz Trojak trafił w rękę Władysława Koczerhina. Sędzia Tomasz Kwiatkowski pierwotnie rzutu karnego nie odgwizdał, ale po interwencji VAR już tak. Do piłki ponownie podszedł Łukowski i mocnym strzałem pokonał Kovacevicia w 36. minucie, zdobywając 11. bramkę w tym sezonie.

Bramkarz Rakowa był bardzo bliski obrony tego strzału, jednak interweniował na tyle niefortunnie, że piłka i tak wpadła do siatki. Dla drużyny z Częstochowy był to pierwszy gol stracony po ponad 630 minutach gry (10,5 godziny) we wszystkich rozgrywkach.

Marek Papszun dokonał jeszcze w pierwszej połowie podwójnej zmiany, wpuszczając na boisko Wiktora Długosza i Bena Ledermana. Raków tuż przed przerwą mógł wyrównać, ale w doliczonym czasie pierwszej części gry strzał z kilku metrów Fabiana Piaseckiego doskonale obronił Marceli Zapytowski.

"Zagraliśmy jak frajerzy". "Jesteśmy beznadziejni". Od kompromitacji na sam szczyt

W drugiej połowie, po kilku niezłych minutach Korony, Raków dominował na placu gry i przerzucił ciężar gry niemal w pełni na połowę swojego przeciwnika. Skomasowana defensywa gospodarzy radziła sobie jednak całkiem nieźle, bo choć Raków do kilku sytuacji doszedł, to jednak nie było ich zbyt wiele. Szczególnie po stałych fragmentach gry, z których zespół Marka Papszuna jest niezwykle groźny.

W 67. minucie goście mieli podwójną okazję do wyrównania. Po znakomitym podaniu Zorana Arsenicia sam na sam z Zapytowskim znalazł się Fran Tudor, ale przegrał ten pojedynek, a dobitka Bartosza Nowaka została zablokowana przed linią bramkową.

W 84. minucie bramkę na 1:1 powinien był zdobyć były piłkarz Korony - Marcin Cebula, który znalazł się w doskonałej sytuacji po akcji Jeana Carlosa Silva. Cebula z ośmiu metrów uderzył jednak zbyt lekki i nieprecyzyjnie, by pokonać bramkarza Korony.

W doliczonym czasie gry w Kielcach działy się rzeczy niewiarygodne. Najpierw po kontrataku Kacper Kostorz, rezerwowy Korony, nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. Ale to i tak nic w porównaniu do tego, co wydarzyło się w ostatniej akcji meczu. Po koszmarnym błędzie Zapytowskiego, Vladislavs Gutkovskis wyłożył piłkę na pustą bramkę Franowi Tudorowi, a ten, mając piłkę na wyrównanie i zapewnienie drużynie mistrzostwa Polski, uderzył centymetry obok słupka.

Korona Kielce dowiozła jednobramkowe prowadzenie i wygrała z Rakowem Częstochowa 1:0, dzięki czemu z 38 punktami jest już coraz bliżej utrzymania. Raków, który przegrał trzeci mecz w tym sezonie, nie wykorzystał szansy na zapewnienie sobie historycznego tytułu mistrza Polski i zanim zmierzy się w przyszłą niedzielę u siebie z Lechem Poznań, będzie czekał na wyniki Legii Warszawa, która jeszcze w niedzielę zagra w Szczecinie, a w piątek podejmie przy Łazienkowskiej Jagiellonię Białystok.

A co więcej, przeciwko "Kolejorzowi" Raków zagra bez Fabiana Piaseckiego, Gustava Berggrena, Zorana Arsenicia oraz Giannisa Papanikolaou, którzy w Kielcach obejrzeli żółte kartki eliminujące ich z najbliższej kolejki.