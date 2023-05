Były piłkarz wypalił do byłego prezesa Lechii. Ostro. "Teraz możesz pier*** o Głogowie"

Żarko Udovicić trafił do Polski w 2015 roku, kiedy podpisał kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec. W śląskim klubie występował przez cztery lata. Bardzo dobry sezon 2018/19, w którym strzelił 10 goli i zanotował 11 asyst, zaowocował transferem do Lechii Gdańsk. Dla klubu ze stolicy województwa pomorskiego wystąpił łącznie w 30 spotkaniach, po czym przeniósł się do Rakowa Częstochowa.

Żarko Udovicić uderza w byłego prezesa Lechii. Ostro. "Teraz możesz pier*** o Głogowie"

Niespełna dwa miesiące temu Paweł Żelem zrezygnował z funkcji prezesa Lechii Gdańsk, argumentując decyzję problemami zdrowotnymi. Jego miejsce zajął Zbigniew Ziemowit Deptuła, który nie był jednak w stanie naprawić już doszczętnie pogrążonego klubu. W sobotę Lechia przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin 1:3 i oficjalnie spadła do I ligi. Na ten moment nie wiadomo, co będzie dalej z klubem, natomiast nie można również wykluczyć jego całkowitego upadku.

Wielu kibiców uważa, że taka sytuacja Lechii to przede wszystkim skutki działań Żelema. Wypowiedzi byłego już prezesa w mediach sprawiły, że nie był on też ulubieńcem piłkarzy. Udovicić zamieścił po zakończeniu spotkania z Zagłębiem relację na Instagramie, w której przekazał wymowne słowa w kierunku 43-latka. "Teraz możesz pier*** z Maciejem Kaczorowskim i resztą na podcastach o Głogowie, a nie jak kiedyś o naszej czwartej, czy piątej lokacie w ekstraklasie" - zakomunikował.

Lechia Screen z IG

Serbski pomocnik odniósł się przede wszystkim do stworzonego przez kibiców podcastu Lechii, którego prowadzącym jest właśnie Kaczorowski, a Żelem był jego częstym gościem. Swoją wypowiedzią 35-latek dał do zrozumienia, że były prezes będzie mógł teraz mówić w mediach o grze w I lidze, a nie o sukcesach, które kiedyś osiągał klub.

Po 31 rozegranych meczach Lechia ma na koncie 26 punktów. Poza nią spadek do I ligi zaliczyła już Miedź Legnica. Nadal nie wiadomo, która drużyna dołączy do tej dwójki, natomiast niewątpliwie najbliżej jest Śląsk Wrocław (32 pkt), który zajmuje 16. miejsce. Do końca sezonu piłkarze gdańskiego klubu muszą rozegrać jeszcze trzy mecze ze Stalą Mielec, Legią Warszawa i na zakończenie z Piastem Gliwice.