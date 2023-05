"Zagraliśmy jak frajerzy". "Jesteśmy beznadziejni". Od kompromitacji na sam szczyt

To było prawie piętnaście lat temu - w czerwcu 2008 roku. Wtedy właśnie piłkarze Rakowa Częstochowa w ostatniej kolejce III ligi zagrali na wyjeździe z dopiero trzynastą drużyną tabeli, niewalczącą już o nic - Arką Nowa Sól. By zająć pierwszą pozycję i awansować do nowej I ligi, częstochowianie potrzebowali zwycięstwa. Musieli liczyć, że swojego wyjazdowego meczu nie wygra GKP Gorzów, który walczył z Rozwojem Katowice. Remis też ich urządzał, ale wtedy gorzowianie musieliby przegrać.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa rozbije bank dla piłkarza?

Kibice zachwyceni. Hymn Ligi Mistrzów na koronacji Karola III

Nasłuchiwali wieści z Katowic. Katastrofa w końcówce. "Trudno będzie z tym żyć"

Wszystko szło zgodnie z planem częstochowian. Po zaledwie 21 minutach i bramkach Grzegorza Skwary oraz Piotra Trepki z rzutu karnego prowadzili 2:0. Już jednak 180 sekund później kontaktowego gola strzelił z rzutu karnego Tomasz Romaniuk. Częstochowianie cały czas nasłuchiwali wieści z Katowic, a tam GKP Gorzów nie mógł zdobyć zwycięskiej bramki i ostatecznie zremisował 1:1.

Dramat Rakowa rozpoczął się w 83. minucie meczu w Nowej Soli. Wtedy Tomasz Romaniuk - znów z "jedenastki" - wyrównał na 2:2. Mało tego, dwie minuty później Krzysztof Rośmiarek zdobył zwycięską bramkę. Co się stało? Jak wytłumaczyć taki scenariusz? - Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie - mówił drżącym głosem trenera Rakowa Robert Olbiński w rozmowie z dziennikarzem "Gazety Wyborczej". - Sami sobie zgotowaliśmy ten los. Trudno będzie z tym żyć. Nie będzie łatwo zapomnieć. Ciężko jest uwierzyć w to, co się stało. Szansa na awans była ogromna - dodał Olbiński. - Zagraliśmy jak frajerzy - nie przebierał w słowach kapitan Rakowa Grzegorz Cyruliński.

- Cały czas byłem w kontakcie z synem Piotrem i informował mnie o wyniku meczu w Katowicach. Gdy straciliśmy drugą bramkę, to Rozwój miał rzut karny i niestety go nie wykorzystał. Gdyby strzelili tę bramkę, to nam wystarczyłby remis. Ale Raków i tak przegrał. Po tym meczu razem z wiceprezes Beatą Bielecką podaliśmy się do dymisji - opowiadał w rozmowie z "Wyborczą" Sławomir Malinowski, prezes Rakowa Częstochowa.

"Jesteśmy dziadami. Ta liga nam się nie należała, bo nie umiemy grać w piłkę"

Wtedy dziennikarz Radia Zachód Maciej Noskowicz przeprowadził wywiad z napastnikiem Rakowa Częstochowa, Grzegorzem Skwarą, który przeszedł do historii i będzie pamiętany latami. - Jesteśmy dziadami. Niech pan zapyta bramkarza, niech pan zapyta Foszmańczyka, niech pan zapyta tych innych ku*** naszych chłopaków, co ku*** zrobili... Nie chce mi się, bo jestem tak zdenerwowany, że po prostu mnie rozsadza. Nie mogę powstrzymać emocji. Takie ku*** zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści w pale. Ta liga nam się nie należała, po tym co tutaj było, i brawa dla Gorzowa - powiedział Skwara.

PSG? O nie! Dlaczego Paryż to najgorsze miejsce dla dobrych piłkarzy

Dziennikarz spytał go, czy Gorzów zasłużenie awansował do I ligi.

- Zasłużenie proszę pana, bo my nie umiemy grać w piłkę. Nam się nie należy drugie miejsce, bo my jesteśmy ku*** beznadziejni i tyle mam do powiedzenia - dodał Skwara.

Cały zapis wywiadu do wysłuchania poniżej (uwaga: niecenzuralne słownictwo).

Po tym spotkaniu Skwara usłyszał nawet zarzuty, że mecz mógł zostać sprzedany.

- Nie mam nic do ukrycia. Rzeczywiście postawiono mi taki zarzut. Mimo prowadzenia 2:0 przegraliśmy 2:3, a ja strzeliłem jedną z dwóch bramek dla Rakowa. Żadna ze straconych bramek mnie nie obciąża, więc na jakiej podstawie posądza się mnie o sprzedanie meczu? W całych rozgrywkach strzeliłem 14 bramek i zaliczyłem 15 asyst. To jest gra przeciwko drużynie? Nie awansowaliśmy do I ligi, bo w przerwie zimowej odeszli Przybylski i Rogalski, a następcy im nie dorównywali i tylko dlatego - powiedział Skwara w rozmowie z gs24.pl.

Od tego momentu Raków Częstochowa nie mógł odbić się od drugiej ligi, w której spędził aż dziewięć sezonów. Aż wreszcie w 2017 roku udało mu się awansować do I ligi. Już w pierwszym sezonie w tych rozgrywkach zajął wysokie siódme miejsce. W drugim sezonie częstochowianie spisali się znakomicie, zajęli pierwszą pozycję i awansowali do ekstraklasy. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym grają bardzo dobrze. W sezonie 2019/2020 zajęli dziesiąte miejsce. Potem było tylko lepiej - dwa wicemistrzostwa Polski z rzędu i dwa wygrane Puchary Polski. W tym sezonie awansowali do trzeciego z rzędu finału Pucharu Polski, w którym dopiero po rzutach karnych przegrali 5:6 z Legią Warszawa (po dogrywce był bezbramkowy remis).

15 lat po kompromitacji mistrzostwo Polski?

Teraz Raków może osiągnąć największy sukces w historii klubu. Jeśli wygra lub nawet zremisuje w niedzielę na wyjeździe z Koroną Kielce, to 15 lat po kompromitującym meczu w Nowej Soli, sięgnie po pierwsze w historii mistrzostwo Polski. A GKP Stilon Gorzów, który wtedy awansował do I ligi, teraz gra w trzeciej lidze, a jeszcze w ubiegłym sezonie był nawet klasę niżej.

Komu kibicuje król Karol III? Dostał bilety VIP. Ulubiony klub ma dla niego kolejną niespodziankę

Początek meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa o godz. 15. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.