Lechia przeprasza za spadek. Arka boleśnie to wykorzystuje. Co za riposta

W sobotę Zagłębie Lubin rozbiło w Gdańsku Lechię 3:1. Dla gospodarzy była to już piąta porażka z rzędu, a zarazem 19 przegrana w sezonie. Oprócz tego Lechia ma na koncie siedem zwycięstw i pięć remisów. Tak fatalne wyniki sprawiają, że Lechia jest przedostatnia w tabeli, ustępując tylko Miedzi Legnica. Ale co najważniejsze: straciła już szanse na utrzymanie, choć do końca rozgrywek pozostało jej pięć spotkań. Gdańszczanie zagrają na zapleczu ekstraklasy po raz pierwszy od sezonu 2007/08.

- To trudny moment dla wszystkich. Ciężko coś teraz powiedzieć po tym, co się wydarzyło, ale taka jest rzeczywistość. Nie jest to pora na wymówki, trzeba się przyjrzeć całej sytuacji, zobaczyć, jakie są jej powody i wszystko zrozumieć, aby z czystą głową móc spojrzeć w przyszłość. Myślę, że mnie znacie, a ja nie mam w zwyczaju się poddawać. Wziąłem na siebie odpowiedzialność za losy zespołu. Cały czas mam ważny kontrakt i zobaczymy jaki plan będzie miał klub wobec mnie. Jeśli tak zadecyduje, będziemy dalej współpracować - mówił po ostatnim gwizdku trener Lechii David Badia.

Na Twitterze Lechia opublikowała post, w którym przeprosiła swoich kibiców.

Po 15 latach kończy się nasza przygoda z Ekstraklasą. Wiemy, jak wiele złamanych serc jest teraz w naszym pięknym mieście.

Zawiedliśmy Was. Wy nie zawiedliście nas nigdy.

P R Z E P R A S Z A M Y!

Na ripostę ze strony Arki Gdynia nie trzeba było długo czekać. Konto twitterowe gdyńskiego klubu odpisało żartobliwie "Nie ma za co".

A co słychać w Arce?

Arka Gdynia zajmuje szóste miejsce na zapleczu ekstraklasy. Szóste, czyli ostatnie, które premiuje awansem do baraży o grę w elicie. Już w niedzielę Arka zmierzy się ze Stalą Rzeszów, która ma tylko punkt mniej i jest siódma.