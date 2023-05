Papszun zachwycony piłkarzem Legii. "Ile on skasował ataków"

We wtorek piłkarze Legii Warszawa zdobyli Puchar Polski. Mimo gry w dziesiątkę już od szóstej minuty (czerwoną kartkę dostał Ribeiro), potrafili doprowadzić do rzutów karnych, które wygrali 6:5 (po dogrywce był bezbramkowy remis). Po meczu doszło do skandalu, bo Filip Mladenović uderzył kilku zawodników Rakowa Częstochowa. Został za to już ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.

Marek Papszun skomplementował zawodnika Legii. "Ile skasował ataków Rakowa"

- Ja bym się wstydził, mając takiego piłkarza jak Mladenović w swoich szeregach, na szczęście takiego nie mam - mówił Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa. Nie krytykował on jednak wszystkich piłkarzy Legii Warszawa. Mało tego, pochwalił nawet jednego z nich. Powiedział o tym dziennikarz Roman Kołtoń, w programie "Piłkarski Salon". Zdradził on kulisy prywatnej rozmowy z trenerem Markiem Papszunem.

- Papszun jest zachwycony Rafałem Augustyniakiem. Powiedział, że to, co on grał w pierwszej połowie, ile skasował ataków Rakowa... Zagrał z wielkim serduchem, ale też wielkimi umiejętnościami - przyznał Roman Kołtoń.

Trudno przypuszczać, jak bardzo na taką opinię miało wpływ pokazanie klasy przez Rafała Augustyniaka po zakończeniu spotkania finałowego. Obrońca Legii Warszawa skrytykował bowiem fatalne zachowanie Filipa Mladenovicia. - Na pewno nie można się tak zachowywać. Trzeba się z klasą cieszyć, a nie takie rzeczy wyprawiać - mówił Augustyniak.

Piłkarze Rakowa Częstochowa w niedzielę mogą zapewnić sobie mistrzostwo Polski. Muszą zdobyć przynajmniej punkt w wyjazdowym meczu z Koroną Kielce. Początek spotkania o godz. 15, relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.