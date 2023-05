Kosmiczny gol w ekstraklasie. "Ojoj! Ależ bomba" [WIDEO]

W 31. kolejce ekstraklasy Górnik Zabrze podejmował na własnym stadionie Wartę Poznań. Był to ważny mecz dla drużyny Jana Urbana, która wciąż nie może być pewna utrzymania w ekstraklasie. Choć faworytami tego spotkania był klub z Wielkopolski, to gospodarzom udało się ostatecznie sprawić sensację. Główną ozdobą starcia był gol Roberta Dadoka.

Kapitalny strzał Dadoka. "Ale bomba"

Górnik lepiej rozpoczął to spotkanie. Częściej pojawiał się w polu karnym rywali i atakował, ale bez skutku. Dopiero w 36. minucie wynik meczu otworzył Damian Rasak. Piłkarze z Zabrza poszli za ciosem, a wygraną w 74. minucie przypieczętował właśnie Dadok, który chwilę wcześniej wszedł na murawę z ławki rezerwowych.

Przejął piłkę już na połowie boiska i pognał w kierunku bramki, popisując się indywidualną akcją. Na zakończenie huknął z dystansu - futbolówka po strzale nabrała nieprzyjemnej dla golkipera rotacji i ostatecznie wpadła do siatki.

"Ależ to była bomba. To jest coś nieprawdopodobnego. Spojrzał, ułożył nogę i strzelił tak, że Adrian Lis nie był w stanie nic zrobić" - zachwycali się komentatorzy Canal +. Było to trzecie trafienie 26-latka w tym sezonie.

Ostatecznie Górnik wygrał 2:0, dzięki czemu awansował na ósme miejsce w tabeli i bezpiecznie oddalił się od strefy spadkowej. Ma już dziewięć punktów przewagi nad Śląskiem Wrocław, znajdującym się na 16. lokacie.