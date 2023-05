"Bójcie się chamy, do I ligi spadamy". Kibice nie mają złudzeń, Śląsk coraz bliżej degradacji

Mija kolejny mecz, a kibicom Śląska coraz trudniej odpowiedzieć twierdząco na pytanie: "Czy Exposito i Yeboah są w stanie uratować wrocławian przed spadkiem?". Już tylko trzy kolejki pozostały wrocławianom na piłkarski cud, bo trudno inaczej byłoby nazwać utrzymanie drużyny Jacka Magiery, która w lidze nie wygrała od lutego (dziewięciu kolejek).

Niewykorzystana szansa Śląska w Białymstoku. Choć Pazdan starał się jak mógł...

I w Białymstoku znów się to nie udało. Choć okoliczności meczu z Jagiellonią stworzyły wrocławianom znakomitą szansę na trzy punkty. Śląsk znów zaczął mecz bardzo niemrawo, może nie tak źle, jak w poprzednich spotkaniach, ale dalej nie przypominał drużyny faktycznie walczącej (!) o utrzymanie. Przy życiu utrzymywała go nieskuteczność gospodarzy, bo nawet będący w bardzo dobrej formie Marc Gual w pierwszych 20 minutach nie potrafił trafić do pustej bramki wrocławian.

A gdy w końcu Śląsk zdołał przedostać się pod bramkę Jagi, to kolejny koszmarny błąd w tym sezonie popełnił Michał Pazdan i najlepszy w zespole gości od wielu tygodni John Yeboah dał wrocławianom prowadzenie do przerwy.

Ale Śląsk nie byłby Śląskiem, gdyby sam sobie nie włożył kija w szprychy. Tym razem uczynił to Victor Garcia, który bezsensownym wślizgiem wyciął w polu karnym Tomasa Prikryla. Rzut karny, 15. gol Marca Guala w sezonie i remis, który Śląskowi tak naprawdę nic nie daje.

Remis, którego nie udało się zmienić, mimo że wspomniany wcześniej Pazdan starał się jak mógł, by dostać tytuł honorowego obywatela Wrocławia. Jego kolejny błąd i faul Israela Puerto dały Śląskowi groźny rzut wolny z 17 metrów. Później Pazdan idiotycznym atakiem w nogi Dennisa Jastrzembskiego pod polem karnym rywala zapracował na drugą żółtą i czerwoną kartkę, osłabiając Jagiellonię na ostatnie kilkanaście minut gry.

Jednak i to nie pomogło Śląskowi strzelić zwycięskiego gola, choć raz czy dwa pod bramką gospodarzy faktycznie było groźnie. Ale czy ta niemoc wrocławian jeszcze kogokolwiek dziwi? Już bramka Yeboaha była pierwszą strzeloną przez piłkarza Śląska od 18 marca - przez ten czas jedynym trafieniem dla wrocławian był jedynie samobójczy gol obrońcy Warty Roberta Ivanova...

"Bójcie się chamy, do pierwszej ligi spadamy". Kibice grzebią Śląsk, Magiera szansy upatruje w terminarzu

Śląsk nie znalazł się na dnie. Śląsk zaczął się na tym dnie urządzać. W meczu z Jagiellonią statystyki strzałów mogą mylić, bo one są na korzyść gości, ale już jakość stworzonych sytuacji wykazana współczynnikiem expected goals (xG 1,71 - 0,82 dla gospodarzy) pokazuje jasno - to zespół Adriana Siemieńca był przez większość spotkania zespołem lepszym, a Śląsk nie wykorzystał szansy, która mimo tego się przed nim otworzyła.

Śląsk Wrocław wyglądał w Białymstoku nieco lepiej niż w poprzednich spotkaniach. Jeśli jednak postępy zespół Jacka Magiery będzie czynił w tym tempie, to faktycznie dobry mecz rozegra już w I lidze. Już po rozegraniu swojego spotkania Śląsk ma trzy punkty straty do bezpiecznej strefy, a do tego gorszy bilans meczów bezpośrednich z pierwszymi do doścignięcia Zagłębiem Lubin i Koroną Kielce. A przecież może być jeszcze gorzej, bo przecież jedni i drudzy wciąż mogą w tej kolejce zapunktować.

- Bójcie się chamy, do pierwszej ligi spadamy! - krzyczeli kibice Śląska Wrocław obecni na sektorze gości w Białymstoku. Co ciekawe, niespełna miesiąc temu dokładnie tę samą przyśpiewkę po porażce na Podlasiu intonowali zaprzyjaźnieni ze Śląskiem kibice Lechii Gdańsk. I wiele wskazuje na to, że obie ekipy w przyszłym sezonie znów spotkają się na meczu przyjaźni, ale już w innych rozgrywkach. Jacek Magiera zdaje się największą szansę dla swojego zespołu upatrywać w terminarzu na najbliższe kolejki. Na pomeczowej konferencji prasowej nie wyglądał na podłamanego.

- Czujemy niedosyt. Pod koniec pierwszej połowy strzeliliśmy bramkę i wyglądaliśmy naprawdę dobrze (...) Musimy pamiętać, że nic się jeszcze nie skończyło. Teraz będziemy walczyć o sześć punktów w dwóch następnych meczach domowych - mówił po spotkaniu (cytat za SlaskWroclaw.pl).

Dlaczego Magiera mówi o dwóch najbliższych meczach, gdy zostaną rozegrane jeszcze trzy? Przed Śląskiem teraz konfrontacje u siebie z równie słabą wiosną Wisłą Płock, a także zdegradowaną już Miedzią Legnica. W przypadku zdobycia sześć punktów w tych spotkaniach, wrocławianie wrócą do gry o utrzymanie, choć zadanie dalej będą mieli bardzo trudne - w ostatniej kolejce zagrają na wyjeździe z Legią Warszawa. Ale kiedy jak nie teraz?

Jednak problem Śląska Wrocław jest głębszy, bo drużyna z Dolnego Śląska wygrała wiosną tylko dwa mecze, a ostatni jeszcze w lutym, gdy po raz trzeci w tym sezonie pokonała skupionego na Lidze Konferencji Europy Lecha Poznań. Od tego czasu minęło dziewięć kolejek, w których Śląsk zdobył zaledwie pięć punktów, a remisem w Białymstoku przerwał serię czterech kolejnych porażek. Jego gra wciąż nie wskazuje na to, aby miał zacząć regularnie wygrywać i bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nagle miałoby się to zmienić.