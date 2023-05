Kolejna kompromitacja Lechii. Gorzkie pożegnanie z legendą i ligą. Wstyd

Lechia Gdańsk szanse na utrzymanie ma już tylko na papierze. Na cztery kolejki do 15. Zagłębia Lubin traci aż dziewięć punktów. Kibice już dawno spisali ten sezon na straty. Trudno się spodziewać, aby mecz z Legią Warszawa 20 maja był czymś więcej niż tylko pożegnaniem. I to pożegnaniem wyjątkowo gorzkim, bo nie tylko z Ekstraklasą, ale i z klubową legendą - Flavio Paixao. Portugalczyk po ponad siedmiu latach spędzonych w Gdańsku, zakończy piłkarską karierę. Tymczasem ktoś zadecydował, aby w takim momencie wydusić od fanów ostatni grosz.

Kosztowne pożegnanie. Kibice Lechii muszą sięgnąć głębiej do kieszeni

Żeby móc osobiście obejrzeć "ostatni mecz króla Flavio nad Motławą" - bo tak reklamowane jest to wydarzenie - trzeba zapłacić bagatela 70 zł w przypadku głównej trybuny, albo 45 zł, jeśli zadowala nas widok zza bramki. W normalnych warunkach ceny biletów są znacznie niższe. Wynoszą odpowiednio 55 i 35 zł, ale mowa tu o "meczu premium".

"Premium" to w tym kontekście słowo klucz. Lechia zastrzegła sobie przed sezonem, że na tego typu spotkania wejściówki mogą być droższe. Do meczów premium zaliczono domowe starcia z Lechem, Legią i Widzewem. Niby nie powinno być zaskoczenia, a jednak okoliczności, w jakich dochodzi do podwyżki cen, doprowadzają fanów do szewskiej pasji.

Lechia Gdańsk podnosi ceny biletów tuż przed spadkiem. "To wcale nie misterny plan"

W komentarzach pod tweetem zapowiadającym ten mecz nie brakuje słów oburzenia. Co poniektórzy zarzucają Lechii, że tuż przed spadkiem do I ligi, gdzie raczej nie można sobie pozwolić na windowanie cen, chcą ostatni raz wykorzystać sentyment swoich sympatyków. Innego zdania jest jednak dziennikarz Damian Smyk z Weszło.fm. - Lechia jest po prostu zbyt chaotyczna, nieprzemyślana czy po prostu durna w swoim zarządzaniu, by faktycznie był to rozmyślny plan. Ludzie, oni ściągnęli gościa notującego beznadziejne wyniki w Akritasie Chlorakas (Davida Badię - obecnego trenera Lechii - przyp.red.), by ratować nim Ekstraklasę. Sprowadzili Clemensa, Castegrena czy Abu Hannę. A wy byście ją posądzali o jakiś misterny plan ze skokiem na hajs kibiców... - śmiał się w swoim felietonie.

Działaczy Lechii ironicznie nazwał natomiast "geniuszami marketingu". Trudno nie przyznać racji, bo z pewnością nie zachęcają w ten sposób do przyjścia na stadion.